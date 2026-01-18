Hallan cuerpo humano flotando en un riachuelo del reparto Cuabita, en Santiago de Cuba

La ausencia de reportes oficiales claros contribuye a un clima de inquietud y desconfianza entre la población.

El cuerpo sin vida de una persona fue hallado este domingo flotando en un riachuelo del reparto Cuabita, en Santiago de Cuba, sin que hasta el momento exista información oficial sobre su identidad ni sobre las circunstancias del fallecimiento.

Según reportes difundidos en su perfil de Facebook por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, el hallazgo ocurrió en las inmediaciones del puente de esa localidad, donde vecinos observaron el cadáver flotando de espaldas, lo que impidió una identificación visual inmediata.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

De manera preliminar, varios residentes señalaron que podría tratarse de un hombre conocido como Juan Carlos, quien era buscado desde el día anterior y residía en la zona de la ladrillera, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte. No se ha determinado si el fallecimiento ocurrió por ahogamiento, un accidente u otra causa, y las circunstancias del hecho permanecen sin esclarecer.

En el lugar se aglomeraron numerosas personas a la espera de la llegada de las autoridades competentes y de personal de Medicina Legal para proceder al levantamiento del cadáver e iniciar la investigación correspondiente.

El suceso ha generado preocupación entre los vecinos del reparto, en un contexto marcado por la inseguridad y la falta de información oficial.

En comentarios en redes sociales, residentes también alertaron sobre otros hechos recientes, incluidos robos violentos en establecimientos estatales cercanos, lo que ha incrementado la sensación de vulnerabilidad en la comunidad.

Este hallazgo ocurre luego de que el viernes otro hombre fuera encontrado sin vida en las cercanías del puente del poblado El Cristo, también en Santiago de Cuba, un caso en el que tampoco se han confirmado públicamente la identidad de la víctima ni las causas del fallecimiento.

Vecinos de esa zona denunciaron entonces demoras en la actuación de las autoridades y el prolongado tiempo que el cuerpo permaneció en el lugar.

En los últimos meses, Santiago de Cuba ha registrado varios episodios de muertes violentas y hallazgos de cadáveres en espacios públicos, muchos de ellos rodeados de silencio oficial.

En agosto, residentes en el reparto Micro 1B localizaron restos humanos entre la maleza, un hecho que luego fue vinculado a una cabeza hallada en un contenedor de basura en el Micro III del centro urbano Abel Santamaría, crimen por el cual un hombre de 60 años fue detenido.

En todos estos casos, la información oficial ha sido escasa o inexistente, alimentando la sensación de inseguridad y desamparo entre los habitantes de la ciudad.