La "picúa" de Fidel: La anécdota con la que Díaz-Canel intenta explicar cómo enfrentar a EE.UU.

Vídeos relacionados:

Ver más

Miguel Díaz-Canel volvió a subirse a la tribuna para reciclar mitos, consignas gastadas y fábulas. Esta vez, el gobernante cubano decidió enfrentar a Estados Unidos… con una historia de peces.

En pleno acto de homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela, el mandatario desempolvó una vieja anécdota atribuida a Fidel Castro sobre una picúa que supuestamente lo atacó bajo el agua y a la que -según el relato- enfrentó con valentía.

La escena, que roza más la caricatura que la épica, fue presentada por Díaz-Canel como una lección estratégica para "enfrentar al imperio": no huir, sino lanzarse contra él como hizo el Comandante con el pez.

El problema es que el cuento parece sacado más de una fábula escolar que de una doctrina militar seria.

En su discurso, el gobernante mezcló halcones, pirañas, tiburones y fantasmas del archipiélago, en un cóctel retórico que busca revivir una confrontación eterna con Estados Unidos, aunque la Cuba real esté más preocupada por apagones, hambre y represión que por peces imaginarios.

Díaz-Canel también se atribuyó el mérito de que "los jóvenes" viralizaran la historia en redes, como si eso validara el contenido del relato.

Lo más leído hoy:

Pero más que entusiasmo juvenil, lo que ha generado la anécdota es burla, memes y un profundo cansancio ante un discurso que intenta reemplazar la realidad con símbolos huecos.

El intento de conectar la muerte de los militares en Venezuela con una gesta heroica y con la picúa de Fidel no solo resulta forzado, sino grotesco.

Mientras muchas familias lloran, el poder recurre a metáforas marinas para sostener un relato épico que ya no convence ni dentro ni fuera de la Isla.

La escena parece confirmar que el castrismo, sin nuevas ideas ni resultados, solo sabe repetir viejos cuentos, aunque ya nadie los crea.

Reacción opositora: Ferrer desmonta la "epopeya de la picúa"

El líder opositor José Daniel Ferrer no dejó pasar el espectáculo. En un video difundido en redes sociales, se burló abiertamente tanto de Fidel Castro como de Díaz-Canel, a quienes calificó de cobardes y fabricantes de mitos.

Ferrer recordó que el propio Castro evitó siempre el combate directo en momentos reales de peligro, como el asalto al Moncada o Alegría de Pío, donde -según testigos- se escondía y huía del fuego.

Para el opositor, resulta ridículo que ahora se le pinte como un héroe acuático enfrentando peces feroces.

El dirigente de la UNPACU fue más allá y ridiculizó a Díaz-Canel por repetir esa historia como si fuera doctrina revolucionaria.

Dijo que el gobernante no solo recicla cuentos viejos, sino que cada día produce nuevas "estupideces" propagandísticas para intentar parecer firme cuando, en realidad, se muestra nervioso, débil y sin control.

En su tono sarcástico, Ferrer afirmó que el culto a la personalidad que el régimen intenta revivir ya no funciona. La población está cansada de relatos heroicos mientras vive entre carencias, represión y desesperanza.

Para Ferrer, la anécdota de la picúa no es una simple ocurrencia: es la evidencia de un poder que ya no sabe cómo justificarse y que apela a símbolos infantiles para tapar una crisis profunda de legitimidad.

El mandatario cubano volvió a recurrir a símbolos del pasado para sostener un discurso sin conexión con la realidad actual. provocando burlas y críticas.