José Daniel Ferrer llama "cobardes" a Díaz-Canel y Fidel y se burla de la propaganda vacía del régimen

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer García lanzó un contundente video en redes sociales en el que se burla del fallecido dictador Fidel Castro y del actual gobernante Miguel Díaz-Canel, y los llama a ambos "cobardes".

Ferrer se valió de una supuesta anécdota de Fidel -contada por él mismo años atrás-, en la que este estaba nadando debajo del agua, cuando vio venir una picúa hacia él y en vez de huir, decidió enfrentarla.

La historia la narró Díaz-Canel en la Tribuna Antimperialista, en el acto de homenaje a los 32 militares muertos en Venezuela durante la captura de Maduro.

Pero Ferrer, frustrado por más de seis décadas de opresión en Cuba a manos del castrismo, no ha vacilado en desenmascarar los mitos falsos que el régimen intenta promover.

El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) se refirió de forma sarcástica a la idea de que Castro era "guapo" y valiente frente a la picúa bajo el agua, recordando que nunca se comportó con valentía en momentos reales de enfrentamiento, como el asalto al Moncada o el combate de Alegría de Pío, donde, según testimonios de testigos, evitó siempre el combate directo.

"(Fidel) estaba como los avestruces enterrando la cabeza en el piso, en el suelo, en el cañaveral. Y en la Sierra no podía oír un avión, no podía oír un avión cerca porque se ponía muy nervioso, muy asustado y no sabía dónde meterse", dijo.

El líder opositor continuó su diatriba sosteniendo que Díaz-Canel, a quien califica de cobarde aún más que Castro, intenta presentar como ejemplo de valor la misma anécdota exagerada, generando "estupideces" en discursos oficiales y propagandísticos.

"Vamos, Canel, que ya no hay quien entienda tus estupideces, te estás superando todo el tiempo a ti mismo. Primero 'el limón es la base de todo'; después, no sé cuántas estupideces más. Y ahora qué, la historia de la picúa, la historia de la guapería del otro con la picúa", señaló.

"Canel, oye, ponte la pa' la cosa y sal huyendo ya, que vas a tener que correr más que Fidel Castro", le sugirió.

Ferrer no se quedó en lo anecdótico. En su mensaje, también insinuó que tras eventos como la captura de Maduro, el mandatario cubano ha perdido peso, apetito y fortaleza física, e incluso bromeó con exageraciones sobre su estado de salud.

"El insomnio te debe estar matando y además del insomnio... Alguien me dijo que tienes problemas con tu esfínter anal, no lo puedes controlar desde el 3 de enero para acá", se mofó.

Estas referencias, provocadoras, buscan subrayar la imagen de un gobernante inquieto, débil y sin el control real del poder, frente a un pueblo que está cansado del relato oficial.

Su crítica va más allá del humor.

Para el opositor, estas burlas son una forma de derribar el culto a la personalidad que el régimen ha entretejido durante décadas alrededor de Fidel Castro y que ahora intenta reproducir con Díaz-Canel.

El uso de la historia de la picúa por parte de las autoridades para inspirar patriotismo y valentía es un intento desesperado de revivir consignas caducas en un contexto donde la legitimidad del castrismo está en declive ante la percepción pública tanto dentro como fuera de la Isla.

Ferrer expone que no solo se trata de una simple anécdota, sino de una lo que él describe como propaganda vacía, que intenta ocultar la realidad de un sistema que ha fallado en garantizar derechos básicos y bienestar a los cubanos.

Afirma que el régimen ha empleado toda clase de relatos heroicos -como aquellos del pasado revolucionario- para distraer de la situación actual de crisis, frustración social y represión constante.

Además, advierte que el pueblo cubano ya no cree en esos relatos y que la pérdida de fe en los líderes castristas va acompañada del desgaste del aparato de control y del desgaste mismo del gobierno.

Este es un punto que contrasta profundamente con los intentos oficiales de revivir el culto a la personalidad de Fidel y de promover discursos de unidad y resistencia frente a supuestos enemigos externos.

Un llamado a la acción pacífica

El video se inscribe en una serie más amplia de pronunciamientos recientes de Ferrer desde su exilio, en los que no solo critica a los líderes históricos y actuales del régimen cubano, sino que también llama a la población a cuestionar la narrativa oficial y a entender la crisis como producto de un sistema que ha reprimido, empobrecido y silenciado a generaciones enteras.

El jueves, el opositor insistió en que los cubanos deben aprovechar las condiciones actuales para impulsar un cambio en su país, desvincularse de las estructuras del régimen y protagonizar un movimiento amplio por la libertad y la democracia.

En un mensaje, exhortó a la población a romper lazos con organizaciones estatales y a unirse a grupos prodemocráticos de forma pública o discretamente.

"Deben crear perfiles con seudónimos en las redes sociales, y publicar su verdadero sentir y denunciar todos las injusticias y los muchos y graves problemas que afectan a los cubanos", pidió.

"Deben sumase a las exigencias de liberación de los presos políticos, los que se encuentran en condiciones deben poner grafitis con mensajes a favor de la libertad, es algo fácil de hacer y tiene un gran impacto...", agregó.

Para Ferrer, la actual situación no solo demanda denuncias y declaraciones, sino actos concretos de la ciudadanía que reflejen un compromiso real con la libertad, la democracia y el bienestar.