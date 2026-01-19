México envió a Cuba 10 mil millones de pesos en productos petroleros en 2025

Vídeos relacionados:

México envió a Cuba productos petroleros por un valor equivalente a 10 mil millones de pesos (unos 560 millones de dólares) durante 2025, el monto más alto registrado en los últimos 25 años, según datos del Banco de México citados por Animal Político.

El volumen exportado es cuatro veces mayor que todo lo enviado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando las ventas acumuladas a la isla rondaron los 2.5 mil millones de pesos.

En términos anuales, el salto es histórico: entre 2013 y 2018, México exportó un promedio de 23 millones de dólares al año, mientras que solo en 2025 la cifra superó los 550 millones de dólares.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que su gobierno haya incrementado los envíos de crudo, aunque reconoció la existencia de un “envío particular” dentro de lo que calificó como contratos y “ayuda humanitaria”.

“Durante muchos años se han enviado barriles a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria”, dijo en conferencia de prensa el 7 de enero.

De acuerdo con Animal Político, los datos oficiales contradicen la versión presidencial: la serie histórica de exportaciones petroleras del Banco de México muestra un aumento abrupto en 2025, coincidiendo con la reducción drástica de los envíos de crudo desde Venezuela a finales de ese año y con el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe.

La fuente citó además a el Financial Times que reportó que el 6 de enero que México desplazó a Venezuela como principal proveedor de crudo de la isla, mientras la Casa Blanca observa con cautela la nueva relación energética.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, aseguró a CBS News (citado por Animal Político) que la administración de Donald Trump “no ha pedido a México detener el suministro de petróleo a Cuba”, aunque el tema “sigue bajo revisión”.

Los productos enviados incluyen petróleo crudo, gas natural y diversos derivados como gasolina, diésel, turbosina, gas LP y combustóleo, además de aceites industriales, según los registros del Banco de México.

Desde finales de 2023, México comenzó a suplir el déficit energético de Cuba a través de Gasolinas Bienestar, filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), enviando alrededor de 17 mil barriles diarios de crudo y otros 2 mil de derivados, informó AFP.

Tras la caída del régimen de Nicolás Maduro, los buques venezolanos dejaron de llegar a la isla.

Rastros marítimos analizados por la agencia revelan que el tanquero Ocean Mariner, cargado con petróleo mexicano, se convirtió en una de las pocas embarcaciones que continuó arribando esporádicamente a los puertos de La Habana y Matanzas.

Expertos advierten que la decisión de Sheinbaum coloca a México en una posición delicada frente a Washington.

El excanciller Jorge Castañeda señaló a AFP que la presidenta “está envenenando la relación con Estados Unidos por un tema de bajo impacto económico, pero de alta relevancia estratégica como el T-MEC”.

Aunque Sheinbaum ha insistido en que “México es un país soberano y toma sus propias decisiones”, Animal Político señala que la serie del Banco de México no desagrega si los envíos a Cuba fueron ventas o donaciones.

Analistas como Gerardo Arreola, citado por AFP, advierten que la crisis energética cubana podría derivar en un escenario humanitario grave y en una nueva ola migratoria con impacto directo en México. “No hay que olvidar que Cuba tiene fronteras marinas con México”, subrayó.

La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a que su gobierno hará pública la información precisa sobre los envíos de petróleo a Cuba y se prevé que lo haga esta misma semana, según Animal Político.