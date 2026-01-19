Denuncian cornisa en mal estado en Guantánamo: otro peligro latente en la infraestructura urbana de Cuba

Vídeos relacionados:

Una denuncia publicada por el propio periódico oficialista Venceremos volvió a poner en evidencia el grave deterioro de la infraestructura urbana en Cuba y el desinterés institucional frente a riesgos que amenazan directamente la vida de los ciudadanos.

Según el medio guantanamero, quienes transitan por la calle Los Maceo, entre Donato Mármol y Bernabé Varona, se exponen a un posible accidente debido al mal estado de la cornisa exterior del portal de la Escuela de Idiomas Nguyen Van Troi, una edificación de arquitectura colonial ubicada en una zona de alto tránsito peatonal.

La estructura, de acuerdo con la publicación y las imágenes difundidas, se encuentra parcialmente desprendida de su anclaje, lo que representa un peligro inminente para estudiantes, trabajadores y transeúntes. El deterioro es visible y alarmante, sin que hasta el momento se reporten acciones concretas para su reparación o aseguramiento.

Resulta llamativo que la institución, considerada “prestigiosa” dentro del sistema educativo local, carezca incluso de un cartel identificativo, un detalle que refuerza la percepción de abandono y falta de mantenimiento sistemático.

Más allá del caso puntual, la denuncia confirma una realidad extendida en toda la Isla: miles de edificios, escuelas, hospitales y viviendas presentan peligro de derrumbe, consecuencia de décadas de falta de inversión, mala gestión y priorización de recursos hacia la propaganda política antes que a la seguridad ciudadana.

En ciudades como La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo y otras cabeceras provinciales, cornisas, balcones y fachadas colapsan con frecuencia, muchas veces solo después de provocar tragedias evitables. Las advertencias, incluso cuando provienen de medios estatales, suelen quedar sin respuesta efectiva.

Mientras el régimen insiste en discursos triunfalistas y en proyectos que poco impactan la vida cotidiana, la infraestructura básica del país continúa deteriorándose, convirtiendo calles, escuelas y edificios públicos en escenarios de riesgo permanente para las familias cubanas.