Denuncian cornisa en mal estado en Guantánamo: otro peligro latente en la infraestructura urbana de Cuba

Vídeos relacionados:
Una denuncia publicada por el propio periódico oficialista Venceremos volvió a poner en evidencia el grave deterioro de la infraestructura urbana en Cuba y el desinterés institucional frente a riesgos que amenazan directamente la vida de los ciudadanos.
Según el medio guantanamero, quienes transitan por la calle Los Maceo, entre Donato Mármol y Bernabé Varona, se exponen a un posible accidente debido al mal estado de la cornisa exterior del portal de la Escuela de Idiomas Nguyen Van Troi, una edificación de arquitectura colonial ubicada en una zona de alto tránsito peatonal.
La estructura, de acuerdo con la publicación y las imágenes difundidas, se encuentra parcialmente desprendida de su anclaje, lo que representa un peligro inminente para estudiantes, trabajadores y transeúntes. El deterioro es visible y alarmante, sin que hasta el momento se reporten acciones concretas para su reparación o aseguramiento.
Resulta llamativo que la institución, considerada “prestigiosa” dentro del sistema educativo local, carezca incluso de un cartel identificativo, un detalle que refuerza la percepción de abandono y falta de mantenimiento sistemático.
Más allá del caso puntual, la denuncia confirma una realidad extendida en toda la Isla: miles de edificios, escuelas, hospitales y viviendas presentan peligro de derrumbe, consecuencia de décadas de falta de inversión, mala gestión y priorización de recursos hacia la propaganda política antes que a la seguridad ciudadana.
En ciudades como La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo y otras cabeceras provinciales, cornisas, balcones y fachadas colapsan con frecuencia, muchas veces solo después de provocar tragedias evitables. Las advertencias, incluso cuando provienen de medios estatales, suelen quedar sin respuesta efectiva.
Lo más leído hoy:
Mientras el régimen insiste en discursos triunfalistas y en proyectos que poco impactan la vida cotidiana, la infraestructura básica del país continúa deteriorándose, convirtiendo calles, escuelas y edificios públicos en escenarios de riesgo permanente para las familias cubanas.
Preguntas frecuentes sobre el deterioro de la infraestructura en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál es el estado de la infraestructura urbana en Cuba?
La infraestructura urbana en Cuba se encuentra en un estado de grave deterioro. Edificios, escuelas, hospitales y viviendas presentan riesgos de derrumbe debido a la falta de inversión y mantenimiento adecuado. Este problema se evidencia en casos como el de la cornisa en mal estado en Guantánamo y otros derrumbes reportados en diferentes partes de la isla.
¿Qué acciones han tomado las autoridades cubanas frente a los riesgos de derrumbes?
Las autoridades cubanas han mostrado un desinterés institucional al no tomar acciones efectivas para mitigar los riesgos de derrumbes. Aunque en algunos casos se han cerrado calles o restringido accesos, como en Guantánamo, estas medidas son temporales y no abordan el problema de fondo, que es la falta de mantenimiento y reparación de las estructuras.
¿Cómo afecta el deterioro de la infraestructura a los ciudadanos cubanos?
El deterioro de la infraestructura representa un peligro constante para la seguridad de los ciudadanos cubanos. Los riesgos de derrumbes y colapsos afectan la vida diaria, especialmente en zonas de alto tránsito peatonal y escolar. Además, la falta de mantenimiento adecuado ha llevado a situaciones peligrosas, como el colapso de cornisas y balcones, que pueden resultar en tragedias evitables.
¿Qué factores han contribuido al deterioro de la infraestructura en Cuba?
El deterioro de la infraestructura en Cuba es consecuencia de décadas de falta de inversión, mala gestión y priorización de recursos hacia la propaganda política. La ausencia de programas de reparación sostenida y la escasez de materiales de construcción han dejado a miles de cubanos en riesgo. Además, la atención insuficiente a las advertencias de los ciudadanos por parte de las autoridades ha agravado la situación.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.