Cuba comienza su preparación para la Serie de las Américas y el VI Clásico Mundial

Con un grupo inicial de 18 jugadores, Cuba comenzó este lunes sus entrenamientos en el Estadio Latinoamericano, como parte de la preparación para la Serie de las Américas y el VI Clásico Mundial de Béisbol, dos compromisos clave en el calendario internacional.
De acuerdo con el sitio JIT, el jefe técnico de la Federación Cubana de Béisbol, Humberto Guevara, explicó que los convocados en esta primera etapa pertenecen a equipos que no avanzaron a la postemporada de la 64 Serie Nacional, y precisó que la nómina se irá ampliando de manera paulatina una vez concluyan los cuartos de final del torneo doméstico, en función de las necesidades detectadas por el cuerpo técnico.
Este proceso de incorporación gradual ocurre en un contexto marcado por ausencias sensibles. En las últimas horas se confirmó que el ligamayorista Andy Pagés, jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, no estará con Cuba en el Clásico Mundial, una baja de peso que priva al equipo de un jugador con experiencia de élite, dos veces campeón de la Serie Mundial y con potencial impacto tanto ofensivo como defensivo.
La noticia representa otro golpe para una selección que, no obstante, llega con el aval de una actuación destacada en la edición anterior del Clásico, cuando avanzó hasta las semifinales, instancia en la que cedió ante Estados Unidos, a la postre subcampeón del torneo.
Según el calendario oficial, la Serie de las Américas se disputará del 5 al 13 de febrero en Venezuela, mientras que el Clásico Mundial se jugará del 5 al 16 de marzo, con Cuba ubicada en el Grupo A, que tendrá como sede a San Juan, Puerto Rico.
Convocados a la primera etapa de preparación
Jugadores de posición
Raidel Sánchez Trutié (Utility / SCU)
Harold Vázquez Rizo (Receptor / SCU)
Luis Vicente Mateo Terry (Jugador de cuadro / CFG)
Bárbaro Erisbel Arruebarruena Escalante (Jugador de cuadro / CFG)
Yulieski Remón Tejada (Jugador de cuadro / GRA)
Alexei Fernando Ramírez Rodríguez (Jugador de cuadro / PRI)
Tailon Sánchez Díaz (Jugador de cuadro / PRI)
Alfredo Despaigne Rodríguez (Jardinero / GRA)
Leonel Moa Acevedo (Jardinero / CMG)
Roel Santos Martínez (Jardinero / GRA)
Yoelquis Gibert Steven (Jardinero / SCU)
Yoel Yanqui Vera (Jardinero / SCU)
Lanzadores
Liván Moinelo Pita (PRI)
Raidel Martínez Pérez (PRI)
Yunier Batista Ramírez (CAV)
Randy Román Martínez Pacheco (PRI)
Frank Abel Álvarez Díaz (PRI)
Frank Luis Medina García (PRI)
A medida que avance la preparación y se definan nuevas incorporaciones, el equipo Cuba seguirá ajustando sus piezas con el reto de competir al más alto nivel internacional, en medio de limitaciones estructurales y decisiones individuales que continúan marcando el camino hacia el Clásico Mundial.
Preguntas frecuentes sobre la preparación de Cuba para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Andy Pagés no jugará con Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Andy Pagés decidió no participar con Cuba en el Clásico Mundial debido a su enfoque en su desarrollo profesional y preparación para la temporada de Grandes Ligas. Esta decisión supone una baja sensible para el equipo cubano, ya que Pagés es un jugador con experiencia en la Serie Mundial y un perfil clave tanto a la ofensiva como a la defensiva.
¿Cómo afecta la baja de Andy Pagés al equipo cubano?
La ausencia de Andy Pagés es un golpe importante para la selección cubana, ya que pierde a un jugador de élite con experiencia en escenarios de máxima presión y potencial impacto tanto ofensivo como defensivo. Esto podría limitar las aspiraciones de Cuba en el Clásico Mundial, especialmente en un torneo donde la experiencia de MLB es determinante.
¿Qué desafíos enfrenta Cuba en la preparación para el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Cuba enfrenta desafíos como la falta de jugadores clave y las limitaciones estructurales del béisbol cubano. La exclusión de peloteros cubanoamericanos y la baja de jugadores con experiencia en la MLB, como Andy Pagés y Rafael Sánchez, reflejan las dificultades para armar un equipo competitivo. Además, el proceso de visado y las decisiones políticas también influyen en la conformación final del equipo.
¿Cuáles son las fechas clave para el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará del 5 al 17 de marzo. El Grupo A, donde competirá Cuba, comenzará el 6 de marzo en San Juan, Puerto Rico. Los cuartos de final tendrán lugar el 13 y 14 de marzo, las semifinales el 15 y 16 de marzo, y la final se disputará el 17 de marzo en el LoanDepot Park de Miami.
