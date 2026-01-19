Cuba comienza su preparación para la Serie de las Américas y el VI Clásico Mundial

Vídeos relacionados:

Con un grupo inicial de 18 jugadores, Cuba comenzó este lunes sus entrenamientos en el Estadio Latinoamericano, como parte de la preparación para la Serie de las Américas y el VI Clásico Mundial de Béisbol, dos compromisos clave en el calendario internacional.

De acuerdo con el sitio JIT, el jefe técnico de la Federación Cubana de Béisbol, Humberto Guevara, explicó que los convocados en esta primera etapa pertenecen a equipos que no avanzaron a la postemporada de la 64 Serie Nacional, y precisó que la nómina se irá ampliando de manera paulatina una vez concluyan los cuartos de final del torneo doméstico, en función de las necesidades detectadas por el cuerpo técnico.

Este proceso de incorporación gradual ocurre en un contexto marcado por ausencias sensibles. En las últimas horas se confirmó que el ligamayorista Andy Pagés, jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, no estará con Cuba en el Clásico Mundial, una baja de peso que priva al equipo de un jugador con experiencia de élite, dos veces campeón de la Serie Mundial y con potencial impacto tanto ofensivo como defensivo.

La noticia representa otro golpe para una selección que, no obstante, llega con el aval de una actuación destacada en la edición anterior del Clásico, cuando avanzó hasta las semifinales, instancia en la que cedió ante Estados Unidos, a la postre subcampeón del torneo.

Según el calendario oficial, la Serie de las Américas se disputará del 5 al 13 de febrero en Venezuela, mientras que el Clásico Mundial se jugará del 5 al 16 de marzo, con Cuba ubicada en el Grupo A, que tendrá como sede a San Juan, Puerto Rico.

Convocados a la primera etapa de preparación

Jugadores de posición

Raidel Sánchez Trutié (Utility / SCU)

Harold Vázquez Rizo (Receptor / SCU)

Luis Vicente Mateo Terry (Jugador de cuadro / CFG)

Bárbaro Erisbel Arruebarruena Escalante (Jugador de cuadro / CFG)

Yulieski Remón Tejada (Jugador de cuadro / GRA)

Alexei Fernando Ramírez Rodríguez (Jugador de cuadro / PRI)

Tailon Sánchez Díaz (Jugador de cuadro / PRI)

Alfredo Despaigne Rodríguez (Jardinero / GRA)

Leonel Moa Acevedo (Jardinero / CMG)

Roel Santos Martínez (Jardinero / GRA)

Yoelquis Gibert Steven (Jardinero / SCU)

Yoel Yanqui Vera (Jardinero / SCU)

Lanzadores

Liván Moinelo Pita (PRI)

Raidel Martínez Pérez (PRI)

Yunier Batista Ramírez (CAV)

Randy Román Martínez Pacheco (PRI)

Frank Abel Álvarez Díaz (PRI)

Frank Luis Medina García (PRI)

A medida que avance la preparación y se definan nuevas incorporaciones, el equipo Cuba seguirá ajustando sus piezas con el reto de competir al más alto nivel internacional, en medio de limitaciones estructurales y decisiones individuales que continúan marcando el camino hacia el Clásico Mundial.