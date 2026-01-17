Cubano con antecedentes penales peligrosos es arrestado por ICE en Minnesota

Vídeos relacionados:

Un ciudadano cubano figura entre los inmigrantes en situación irregular con antecedentes penales considerados peligrosos que fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante las redadas realizadas en Minneapolis, estado de Minnesota.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre el caso a través de un mensaje publicado en la red social X.

En el texto, la agencia aseguró que "ningún estadounidense quiere tener como vecinos a extranjeros ilegales delincuentes" y señaló que estas personas representan una amenaza para la seguridad pública.

El DHS afirmó que entre "los peores de los peores" detenidos durante la llamada Operación Metro Surge (lanzada por el Gobierno federal en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, se encontraba un ciudadano cubano identificado como Yadrian Leyva Leyva.

El comunicado oficial lo describe como un "delincuente extranjero ilegal de Cuba" con condenas por hurto, falsificación, robo de identidad, posesión de herramientas para falsificación y transporte de instrumentos destinados a la imitación de documentos.

Los delitos fueron citados como ejemplo del tipo de perfil de la campaña "lo peor de lo peor", que clasifica a inmigrantes con antecedentes penales que, según las autoridades, representan un riesgo para la seguridad pública.

La estrategia se centra en localizar, arrestar y expulsar del país a personas con historial delictivo, priorizando aquellos casos considerados más graves.

Más de mil cubanos "Lo peor de lo peor"

De acuerdo con datos oficiales, hasta el 24 de diciembre más de 1,150 ciudadanos cubanos aparecían entre los detenidos por ICE dentro de esta campaña denominada "Worst of the Worst" ("Lo peor de lo peor").

Al filtrar el registro público del DHS por nacionalidad cubana, surgían 97 páginas de casos, con 12 detenciones por página, salvo la última, que incluía un solo arresto, para un total de 1.152 personas.

Florida concentraba la mayor parte de estos detenidos, con 708 casos, seguida de Texas con 176. Ambos estados cuentan con grandes comunidades de origen cubano y fuertes operativos migratorios.

El resto de los arrestos se distribuían entre Georgia, Carolina del Norte, Nueva Jersey y Nevada.

Los expedientes públicos indican que la mayoría de los detenidos eran hombres en edad laboral.

Los delitos atribuidos abarcaban un amplio espectro: desde violencia doméstica, agresión sexual, tráfico de drogas y robo a mano armada, hasta fraude, falsificación y reingreso ilegal al país tras una deportación previa.

El DHS, bajo la dirección de la secretaria Kristi Noem, presentó estos arrestos como parte de los resultados de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, que priorizan la deportación de inmigrantes con antecedentes penales.

En un comunicado, el organismo aseguró que el trabajo de ICE cumple con la promesa presidencial de retirar del país a los delincuentes extranjeros considerados más peligrosos.

La publicación oficial incluyó nombres, fotografías y datos parciales de los arrestados, bajo el argumento de ofrecer transparencia pública.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la exposición de información personal y el tono con el que se presenta la campaña, especialmente por haberse difundido durante la temporada navideña.

En Florida, más del 60 % de los cubanos detenidos se concentraban en los condados de Miami-Dade, Broward y Collier, donde operan unidades conjuntas entre ICE y la policía estatal. Estas zonas han sido escenarios recurrentes de operativos migratorios.

Defensores de inmigrantes advirtieron que muchos de los cubanos detenidos enfrentan delitos menores o no violentos, y que algunos podrían tener solicitudes de asilo pendientes o apelaciones en curso.

Un abogado de inmigración en Miami declaró que la etiqueta "lo peor de lo peor" resulta injusta y deshumanizante, ya que incluye personas con condenas antiguas o simples infracciones migratorias.

Aunque el gobierno de Estados Unidos ha reiterado que las deportaciones hacia Cuba continúan suspendidas, mantiene bajo custodia a ciudadanos cubanos con órdenes firmes de expulsión, a la espera de acuerdos bilaterales con La Habana que permitan su retorno a la Isla.