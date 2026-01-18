Exvicepresidente Pence advierte errores de EE.UU. en el manejo de Venezuela: “Delcy Rodríguez no es la líder adecuada”

Vídeos relacionados:

Ver más

Las declaraciones del exvicepresidente estadounidense Mike Pence volvieron a introducir ruido en la estrategia de Washington hacia Venezuela, justo cuando Donald Trump ha profundizado su acercamiento a Delcy Rodríguez y la ha respaldado como figura clave del gobierno de transición tras la captura de Nicolás Maduro.

En una entrevista concedida a Jake Tapper en el programa State of the Union de CNN, Pence, quien fue el principal encargado del dossier venezolano durante su paso por la Casa Blanca, lanzó una advertencia directa: aunque la salida de Maduro fue un paso “histórico e importante”, el rumbo posterior es igual de decisivo, y en ese punto, aseguró, Estados Unidos se está equivocando.

“Delcy Rodríguez no es la líder adecuada para Venezuela”, afirmó sin rodeos. Pence reconoció que puede ser necesario un período interino de estabilización, pero insistió en que el objetivo de Washington debería ser acelerar el retorno de las libertades básicas y conducir al país a elecciones libres y justas.

A su juicio, figuras opositoras como María Corina Machado, o cualquier otro liderazgo surgido del voto popular, representan mejor la aspiración de libertad de los venezolanos.

Las palabras del exvicepresidente contrastan de forma marcada con la narrativa actual de Donald Trump. En las últimas semanas, el mandatario ha descrito a Rodríguez como una “aliada”, una “persona fantástica” y una dirigente dispuesta a cumplir las condiciones impuestas por Estados Unidos, especialmente en materia energética y de seguridad.

Trump ha defendido abiertamente que Washington supervise el petróleo venezolano, administre los ingresos y garantice una transición “controlada”, evitando, según su propio argumento, un escenario de caos como el de Irak tras la caída de Saddam Hussein.

Lo más leído hoy:

Para Pence, sin embargo, el riesgo no es el desorden inmediato, sino la renuncia al compromiso democrático que marcó la política estadounidense hacia Venezuela durante años.

Recordó que antes del chavismo el país era una de las naciones más prósperas del hemisferio y que la devastación actual provocó el éxodo de entre ocho y diez millones de personas. En ese contexto, advirtió que sostener a figuras del poder chavista recicladas como administradoras del período de transición puede enviar un mensaje equivocado tanto a los venezolanos como al resto de la región.

El exvicepresidente también dejó entrever una crítica más amplia hacia el avance de un nuevo aislacionismo dentro del entorno de Trump, que, según dijo, amenaza con debilitar el papel histórico de Estados Unidos como garante de la democracia en el hemisferio. “América sigue siendo el líder del mundo libre y necesita actuar como tal, especialmente en nuestra región”, subrayó.

Mientras tanto, en Caracas y fuera de ella, la figura de Delcy Rodríguez sigue generando profundas divisiones. Para algunos representa una salida pragmática tras la caída de Maduro; para otros, un rostro distinto de la misma estructura de poder.

En medio de ese debate, las palabras de Pence reabren una pregunta incómoda: si la transición venezolana avanza bajo el control de Washington, ¿a quién responde realmente el futuro del país?

Para millones de cubanos, dentro y fuera de la Isla, el desenlace de esta historia no es ajeno. Venezuela ha sido durante años un sostén económico y político del régimen de La Habana, y cualquier redefinición del poder en Caracas, ya sea democrática o tutelada, tiene efectos directos sobre la vida cotidiana en Cuba, en un momento marcado por apagones, crisis económica y migración masiva.