Trump amenaza con despliegue militar de 1,500 soldados en Minnesota

Vídeos relacionados:

Ver más

El Pentágono ordenó a unos 1,500 soldados activos que estén alerta para un posible despliegue en Minnesota.

Según reveló este domingo el Washington Post, dos batallones de la 11º División Aerotransportada, con sede en Alaska se encuentran bajo órdenes de preparación para intervenir en Minnesota, aunque no está claro cuál sería su función en ese estado.

Los militares podrían asumir tareas de control de multitudes o apoyo a las fuerzas del orden en las protestas, dijeron dos funcionarios de Defensa a CNN.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo este domingo que la idea de enviar soldados en servicio activo a Minnesota para ayudar en la represión migratoria es una idea ridícula e inconstitucional,

Frey pidió a los manifestantes a mantener la paz para que el presidente no vea la necesidad de enviar al ejército estadounidense.

Las protestas contra la actuación de los agentes de ICE en Minnesota se han intensificado tras la muerte de Renee Good.

Lo más leído hoy:

Ley de Insurrección

El jueves, Trump amenazó con aplicar la Ley de Insurrección de 1807 y desplegar tropas federales en Minneapolis para contener las protestas desatadas tras los recientes tiroteos protagonizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La advertencia del mandatario llega un día después de que un oficial de inmigración disparara e hiriera a un hombre que lo había atacado con una pala y un palo de escoba, en un nuevo incidente que aumentó la tensión en la ciudad, todavía conmocionada por la muerte de Renee Good, una residente local baleada en la cabeza por un agente del ICE el 7 de enero.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores e insurrectos que atacan a los patriotas de ICE, aplicaré la Ley de Insurrección, como muchos presidentes antes que yo, y pondré fin rápidamente a esta desgracia”, escribió Trump en una publicación en redes sociales.

La Ley de Insurrección es una norma federal que permite al presidente utilizar las Fuerzas Armadas o federalizar la Guardia Nacional para restaurar el orden interno.

Su uso más reciente ocurrió en 1992, cuando el entonces presidente George H. W. Bush la invocó durante los disturbios de Los Ángeles, a petición de las autoridades locales.

Según AP, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, anunció que impugnará cualquier intento del Gobierno federal de enviar tropas a la ciudad y recordó que ya demandó al Departamento de Seguridad Nacional por el aumento de redadas e intervenciones.

“Vamos a acudir a los tribunales si intentan imponer medidas militares”, declaró.

El gobernador Tim Walz, demócrata, también respondió directamente al mensaje de Trump. “Hago un llamado al presidente a bajar la temperatura. Esta campaña de represalias no es lo que somos como nación”.

En las calles de Minneapolis, las protestas continúan a diario. El miércoles por la noche, manifestantes y agentes federales se enfrentaron cerca del lugar del último tiroteo.

Los oficiales, equipados con máscaras antigás y cascos, lanzaron gases lacrimógenos mientras los manifestantes respondían con piedras y fuegos artificiales.

El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, calificó la situación como “imposible” y criticó la magnitud del operativo federal.

“Nos enfrentamos a una fuerza cinco veces más grande que nuestra policía local. Los vecinos tienen miedo y están furiosos”, dijo.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el último tiroteo ocurrió cuando agentes intentaban detener a un conductor venezolano que se encontraba en el país de manera irregular.

Tras huir y estrellar su vehículo, el hombre fue perseguido por los oficiales y recibió un disparo en la pierna cuando, según las autoridades, tres personas lo atacaron simultáneamente.

El agente de ICE Jonathan Ross, responsable de la muerte de Renee Good, continúa bajo investigación y se recupera de lesiones internas sufridas durante aquel enfrentamiento, según confirmó a AP un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

Good fue asesinada luego de que tres agentes rodearan su vehículo durante una operación en un barrio residencial. Un video grabado por un transeúnte muestra cómo Ross apunta y dispara a corta distancia mientras el automóvil comienza a moverse.

El caso ha desatado una ola de indignación y protestas en Minneapolis, que se han extendido por todo el país.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el accionar del agente alegando que actuó en defensa propia después de ser embestido por el vehículo, una versión rechazada por las autoridades de Minnesota.

La familia de Renee Good contrató al mismo bufete de abogados que representó a la familia de George Floyd en 2020, y ha anunciado una demanda contra el Gobierno federal por uso excesivo de la fuerza.