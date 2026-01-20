Departamento de Estado resalta la detención de Maduro en su balance del primer año de Trump

Ver más

El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, como uno de los logros más importantes del primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump.

El informe publicado en X señala que “el Departamento de Estado designó al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, y el presidente Trump ordenó la exitosa captura de los narco-terroristas acusados Nicolás Maduro y Cilia Flores, en una operación para detener a estos fugitivos de la justicia estadounidense”.

El documento también resalta los avances en la ofensiva global contra el crimen organizado y el terrorismo, con la detención de líderes del Cártel de Sinaloa, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el grupo venezolano Tren de Aragua.

Además, el balance menciona que se designaron cuatro grupos radicales de Antifa como organizaciones terroristas, y se incluyó en esa lista a las ramas libanesa, egipcia y jordana de la Hermandad Musulmana, por su apoyo material a Hamas.

Bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio, el Departamento destacó la reorganización interna de la institución para adaptarla “a los desafíos del siglo XXI”, con una reducción del 45 % de las oficinas domésticas y una mayor autonomía a embajadas y oficinas regionales.

En materia internacional, el Departamento subrayó la implementación del Plan de Paz en Gaza, la firma del acuerdo entre la República Democrática del Congo y Ruanda tras tres décadas de conflicto, y la retirada de Estados Unidos de decenas de organismos internacionales “que promueven ideologías contrarias a los intereses del pueblo estadounidense”.

El balance también resaltó el compromiso alcanzado con los países de la OTAN para elevar su gasto en defensa al 5 % del PIB antes de 2035, un aumento que el Departamento calificó como “un triunfo histórico en la política de disuasión y defensa colectiva”.

“El Gobierno del presidente Trump continuará entregando resultados y siempre pondrá a Estados Unidos en primer lugar”, concluye el comunicado.