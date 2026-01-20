Departamento de Estado resalta la detención de Maduro en su balance del primer año de Trump

El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, como uno de los logros más importantes del primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump.
El informe publicado en X señala que “el Departamento de Estado designó al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, y el presidente Trump ordenó la exitosa captura de los narco-terroristas acusados Nicolás Maduro y Cilia Flores, en una operación para detener a estos fugitivos de la justicia estadounidense”.
El documento también resalta los avances en la ofensiva global contra el crimen organizado y el terrorismo, con la detención de líderes del Cártel de Sinaloa, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el grupo venezolano Tren de Aragua.
Además, el balance menciona que se designaron cuatro grupos radicales de Antifa como organizaciones terroristas, y se incluyó en esa lista a las ramas libanesa, egipcia y jordana de la Hermandad Musulmana, por su apoyo material a Hamas.
Bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio, el Departamento destacó la reorganización interna de la institución para adaptarla “a los desafíos del siglo XXI”, con una reducción del 45 % de las oficinas domésticas y una mayor autonomía a embajadas y oficinas regionales.
En materia internacional, el Departamento subrayó la implementación del Plan de Paz en Gaza, la firma del acuerdo entre la República Democrática del Congo y Ruanda tras tres décadas de conflicto, y la retirada de Estados Unidos de decenas de organismos internacionales “que promueven ideologías contrarias a los intereses del pueblo estadounidense”.
Lo más leído hoy:
El balance también resaltó el compromiso alcanzado con los países de la OTAN para elevar su gasto en defensa al 5 % del PIB antes de 2035, un aumento que el Departamento calificó como “un triunfo histórico en la política de disuasión y defensa colectiva”.
“El Gobierno del presidente Trump continuará entregando resultados y siempre pondrá a Estados Unidos en primer lugar”, concluye el comunicado.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y la política de Estados Unidos en Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo se llevó a cabo la captura de Nicolás Maduro?
La captura de Nicolás Maduro se realizó a través de la "Operación Resolución Absoluta" ordenada por el presidente Donald Trump. La operación fue ejecutada por la unidad de élite Delta Force de Estados Unidos, involucrando un despliegue militar masivo que incluyó bombardeos en Caracas y la neutralización de las defensas del régimen. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de narcotráfico y posesión de armas.
¿Cuáles son los cargos contra Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, además de posesión de armas automáticas y corrupción. Estos cargos están relacionados con su liderazgo en el Cartel de los Soles, una organización criminal que opera en alianza con grupos como las FARC para el tráfico de drogas.
¿Qué impacto tuvo la captura de Maduro en la política internacional?
La captura de Maduro reconfigura el mapa político latinoamericano, marcando el fin de más de dos décadas de chavismo en Venezuela. Este evento ha generado tensiones diplomáticas, con reacciones de condena de países aliados al chavismo, mientras que otros gobiernos han guardado silencio. Además, se ha incrementado la atención sobre el posible próximo objetivo de Estados Unidos en la región, particularmente en relación con Cuba.
¿Qué papel jugó Marco Rubio en la captura de Maduro?
Marco Rubio, como secretario de Estado, tuvo un papel central en la formulación de la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. Su trayectoria política y personal, marcada por la oposición a regímenes de izquierda en América Latina, influyó en la decisión de capturar a Maduro. Rubio ha sido un ferviente defensor de sanciones y presión directa sobre el régimen chavista.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.