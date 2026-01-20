Jueza de EE.UU. respalda política de Trump que limita visitas de congresistas a centros de migrantes

Vídeos relacionados:
Una jueza federal de Estados Unidos respaldó este domingo la política del Gobierno de Donald Trump que limita las visitas de congresistas a los centros de detención de migrantes, en medio de crecientes tensiones entre la Casa Blanca y el Congreso por el manejo de la crisis migratoria.
Según informó la agencia EFE, la magistrada Jia Cobb, del Distrito de Columbia, avaló una orden que permite al Ejecutivo mantener la norma que exige a los legisladores avisar con siete días de antelación antes de visitar instalaciones migratorias.
La disposición fue impugnada por un grupo de congresistas opositores, pero la jueza consideró que los cambios introducidos por el Gobierno constituyen una nueva versión de la medida, lo que obliga a presentar una nueva demanda específica.
Cobb aclaró que su decisión no implica que la norma sea legal o correcta, sino que, para impugnarla, los legisladores deberán reformular sus argumentos y procedimientos ante el tribunal.
La orden judicial se produce tras meses de choques entre congresistas y la Administración Trump por el acceso a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Algunos episodios incluyeron el rechazo a visitas programadas en la frontera de San Diego, en el centro de Broadview (Illinois) y en un recinto de ICE en Minneapolis, donde se impidió parcialmente el ingreso de las congresistas Ilhan Omar y Angie Craig.
El Gobierno argumenta que la medida busca cumplir con nuevas normas internas de seguridad y organización, alegando que las visitas sin previo aviso pueden poner en riesgo tanto al personal como a los detenidos.
Actualmente, las detenciones de migrantes en Estados Unidos han alcanzado niveles récord. Según datos filtrados a la cadena CBS News, más de 73.000 personas permanecen bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001.
El año pasado fue además el más mortífero en dos décadas para personas bajo custodia de ICE, con más de 30 fallecidos, un dato que ha intensificado el debate sobre las condiciones en los centros y el control legislativo sobre ellos.
