Diosdado Cabello afirma que excarcelaciones de presos políticos en Venezuela fueron decisión de Maduro

El dirigente chavista Diosdado Cabello aseguró que las recientes excarcelaciones de presos políticos y detenidos en Venezuela fueron una “decisión tomada por Nicolás Maduro” en el marco de un supuesto proceso de “reconciliación nacional”.

“Eso tiene que ver con un proceso de reconciliación nacional… es una decisión que tomó Nicolás Maduro en el mes de diciembre”, afirmó Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), durante declaraciones transmitidas por medios estatales y compartidas por teleSUR.

Agregó que de esa medida quedaban excluidos los que tenían cargos de asesinato y tráfico de drogas, reconociendo que muchos están presos sin delitos.

El también número dos del chavismo defendió que las excarcelaciones forman parte de un “esfuerzo por garantizar la paz” en el país, sin hacer referencia a la presión internacional y las negociaciones que llevaron a estas liberaciones, promovidas desde Washington tras la captura del expresidente Nicolás Maduro a inicios de enero.

Fuentes diplomáticas en Caracas y Washington han señalado que las liberaciones, que incluyen a activistas, opositores y exmilitares, se produjeron tras presiones directas del gobierno de Estados Unidos, que condicionó cualquier alivio de sanciones al cumplimiento de compromisos de derechos humanos.

Desde la detención de Maduro por fuerzas estadounidenses y la instalación del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han exigido al chavismo pasos concretos hacia una transición política y la liberación de presos de conciencia.

Cabello, sin embargo, intentó atribuir la medida a una iniciativa del propio Maduro antes de su captura, en lo que analistas consideran un intento de mantener la narrativa de continuidad y liderazgo del exmandatario.

Las excarcelaciones fueron presentadas por medios oficialistas como parte de un proceso de “reconciliación nacional”, pero la comunidad internacional ha interpretado la medida como resultado de las negociaciones lideradas por Washington para acelerar la reconfiguración del poder en Venezuela tras la salida de Maduro y la reorganización del aparato chavista bajo control de Delcy Rodríguez.

Cabello, uno de los hombres más poderosos del PSUV, enfrenta sanciones de Estados Unidos por presunta participación en corrupción y narcotráfico. Su influencia dentro de las estructuras militares y partidistas lo mantiene como figura clave en el proceso de transición y en la negociación con las autoridades estadounidenses.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo la liberación de más de 200 presos políticos que permanecen en cárceles venezolanas, muchos de ellos detenidos arbitrariamente durante las protestas de los últimos años.