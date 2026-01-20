Trump: “Vamos a atacar también a quienes traen las drogas por tierra, sabemos por dónde entran”

Vídeos relacionados:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su administración iniciará muy pronto ataques por tierra para detener el tráfico de drogas ilegales que llegan al país, en una estrategia similar a las operaciones contra presuntas narcolanchas ejecutadas en los últimos meses en el Caribe y el Pacífico.
En una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Blanca por el primer aniversario de su mandato, y transmitida en redes sociales, Trump afirmó que las rutas terrestres por las que entran sustancias ilícitas a Estados Unidos están “plenamente identificadas” y que su gobierno está preparado para actuar.
“Hemos interceptado casi el 100 % de las drogas que entraban por vía marítima. Ahora, muy pronto, empezaremos a interceptar las drogas que entran por tierra. Sabemos exactamente de dónde vienen”, dijo el presidente, aunque no detalló qué tipo de objetivos se verán afectados por estas operaciones.
“Ustedes ya han visto lo que hemos logrado en el mar. Ahora vamos a hacer lo mismo en tierra. En tierra es mucho más fácil”, agregó Trump, al recalcar que su administración “no se quedará de brazos cruzados” mientras continúe el flujo de narcóticos hacia territorio estadounidense.
Estas declaraciones refuerzan su advertencia previa de que Estados Unidos “atacará también a quienes traen las drogas por tierra”, lo que ha elevado las tensiones diplomáticas con México.
Hace una semana, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que, tras mantener una conversación telefónica con Trump, había quedado “descartada cualquier posibilidad de una acción militar estadounidense en territorio mexicano”.
Sheinbaum sostuvo que su gobierno mantiene una “colaboración estrecha” con Washington en materia de seguridad, aunque rechazó categóricamente la posibilidad de adoptar el término “narcoterrorismo” para justificar intervenciones extranjeras.
“La delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo”, dijo entonces la mandataria.
Las nuevas palabras de Trump contrastan con ese mensaje conciliador y sugieren un endurecimiento de la política antidrogas de la Casa Blanca, en línea con su doctrina de “paz mediante la fuerza” aplicada también en el Caribe y en Sudamérica.
La relación bilateral atraviesa un momento de máxima tensión, apenas semanas después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, en una operación militar que reafirmó la disposición de Washington a actuar unilateralmente contra lo que considera amenazas a la seguridad regional.
