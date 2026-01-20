Trump abre la puerta a María Corina Machado en el proceso de transición en Venezuela

Ver más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado y dejó abierta la posibilidad de que participe en el proceso de transición política en Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.

En declaraciones desde la Casa Blanca, Trump calificó a Machado como “una mujer increíble” y reconoció que su equipo está en contacto con ella.

“Estamos hablando con María, tal vez podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacer eso”, afirmó el mandatario, al ser consultado sobre el futuro político del país sudamericano.

El comentario del presidente llega en medio de los esfuerzos de Washington por consolidar un gobierno de transición en Venezuela, bajo la figura provisional de Delcy Rodríguez, tras la caída del régimen chavista y la detención de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Trump describió a Machado como “una persona muy inteligente, valiente y con amor por su país”, y recordó que “ha hecho cosas increíbles en circunstancias muy difíciles”.

“Trabajar con gente así es un placer”, añadió el presidente, quien reiteró su compromiso de garantizar que Venezuela “vuelva a ser una nación libre y próspera”.

Lo más leído hoy:

El acercamiento de la administración estadounidense a la dirigente opositora refleja un reconocimiento al peso político de Vente Venezuela, el movimiento que lidera Machado, y a su papel en la articulación de la oposición interna durante los años del régimen chavista.

María Corina Machado, inhabilitada políticamente por el chavismo durante más de una década, fue una de las figuras más visibles del movimiento opositor que denunció las irregularidades del régimen y exigió elecciones libres.

Tras la captura de Maduro, Machado ha mantenido una postura firme en defensa de una transición democrática sin participación del PSUV.

Fuentes cercanas al proceso aseguran que Washington considera su posible incorporación en roles de asesoría o mediación dentro del proceso de reconstrucción institucional, aunque no se ha definido formalmente su participación en el nuevo gobierno provisional.

Desde Caracas, líderes de la oposición han celebrado las palabras del mandatario estadounidense como una señal de respaldo a las fuerzas democráticas venezolanas.

La administración Trump, junto con el secretario de Estado Marco Rubio, encabeza el proceso de estabilización política y económica de Venezuela tras la operación militar que puso fin al gobierno de Maduro.

Washington ha reiterado que su prioridad es el restablecimiento de las libertades democráticas, la liberación de presos políticos y la convocatoria de elecciones supervisadas internacionalmente.