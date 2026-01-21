Inmigrante en EE.UU. lleva un mes encerrado en su casa por miedo a ICE

Vídeos relacionados:
Un inmigrante que vive en Minneapolis, identificado solo como “Martín” por razones de seguridad, aseguró que lleva casi un mes sin salir de su hogar por el pánico que provocan las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
El hombre explicó a la cadena Telemundo que permanece encerrado y recibe alimentos gracias a organizaciones sociales que lo ayudan a sobrellevar la situación. Indicó que cualquier ruido en el vecindario lo pone en alerta, en un clima de creciente tensión entre las comunidades migrantes de la ciudad.
Martín reside cerca del área donde el 7 de enero murió Renee Nicole Good, una mujer estadounidense de 37 años, alcanzada por los disparos de un agente de ICE durante un operativo contra la migración irregular.
El caso, que continúa bajo investigación, ha generado protestas y una amplia polémica política en todo el país.
Las autoridades locales consideran que el agente disparó de forma injustificada, mientras que la agencia federal sostiene que actuó en defensa propia.
La muerte de Good ha intensificado el miedo entre los inmigrantes de Minneapolis, muchos de los cuales evitan salir por temor a nuevas redadas de ICE.
Preguntas frecuentes sobre las redadas de ICE y la situación en Minneapolis
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Martín tiene miedo de salir de su casa en Minneapolis?
Martín tiene miedo de salir de su casa debido a las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. La muerte de Renee Nicole Good durante uno de estos operativos ha intensificado el temor entre los inmigrantes de la ciudad, quienes temen ser alcanzados por la violencia de estas acciones.
¿Qué ocurrió con Renee Nicole Good en el operativo de ICE?
Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense, fue baleada por un agente de ICE durante un operativo en Minneapolis. Aunque la versión oficial indica que el agente actuó en defensa propia, videos muestran que Good no representaba una amenaza cuando fue disparada, lo que ha generado protestas y cuestionamientos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de ICE.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad de Minneapolis a las acciones de ICE?
La comunidad de Minneapolis ha reaccionado con protestas masivas y críticas hacia las acciones de ICE. La muerte de Renee Nicole Good ha sido un catalizador para estas manifestaciones, y líderes locales han denunciado el carácter violento y excesivo de los operativos. Además, la población inmigrante vive con miedo ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos y redadas.
¿Cuál es la postura del gobierno federal ante las críticas a las redadas de ICE?
El gobierno federal, encabezado por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, ha defendido las acciones de ICE y sostiene que los agentes actúan en defensa propia. Sin embargo, esta postura ha sido rechazada por líderes locales y activistas que exigen una investigación justa y el cese de los operativos en la zona.
