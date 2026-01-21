Inmigrante en EE.UU. lleva un mes encerrado en su casa por miedo a ICE

Vídeos relacionados:

Un inmigrante que vive en Minneapolis, identificado solo como “Martín” por razones de seguridad, aseguró que lleva casi un mes sin salir de su hogar por el pánico que provocan las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El hombre explicó a la cadena Telemundo que permanece encerrado y recibe alimentos gracias a organizaciones sociales que lo ayudan a sobrellevar la situación. Indicó que cualquier ruido en el vecindario lo pone en alerta, en un clima de creciente tensión entre las comunidades migrantes de la ciudad.

Martín reside cerca del área donde el 7 de enero murió Renee Nicole Good, una mujer estadounidense de 37 años, alcanzada por los disparos de un agente de ICE durante un operativo contra la migración irregular.

El caso, que continúa bajo investigación, ha generado protestas y una amplia polémica política en todo el país.

Las autoridades locales consideran que el agente disparó de forma injustificada, mientras que la agencia federal sostiene que actuó en defensa propia.

La muerte de Good ha intensificado el miedo entre los inmigrantes de Minneapolis, muchos de los cuales evitan salir por temor a nuevas redadas de ICE.