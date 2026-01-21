Abogada de inmigración explica cuándo es legal grabar redadas y arrestos de ICE en EE. UU.

Vídeos relacionados:

En medio del clima de tensión que se vive en varias ciudades de Estados Unidos por los operativos migratorios, una abogada de inmigración recordó que grabar redadas y arrestos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) es legal, siempre que no se incurra en actos que puedan interpretarse como interferencia.

Durante una emisión de Noticias Telemundo Mediodía, la abogada Katia Quiroz explicó que cualquier persona puede documentar lo que ocurre en un espacio público sin consecuencias legales, siempre y cuando no haya violencia ni obstrucción del trabajo policial.

“Es legal ser testigo en un lugar público y sacar tu cámara y grabar”, afirmó la especialista, quien insistió en que este tipo de registros pueden ser claves para que presuntos abusos de poder lleguen a los tribunales y sean evaluados por un juez.

Según Quiroz, el simple hecho de observar, manifestarse de forma pacífica o grabar no constituye un delito. El problema surge cuando alguien cruza la línea y pasa a interferir físicamente en un operativo.

Colocarse frente a un agente, bloquear el paso de un vehículo oficial, lanzar objetos o tocar a un oficial puede considerarse una obstrucción directa y derivar en arrestos inmediatos, advirtió la abogada en el programa de Telemundo.

En los últimos días se han multiplicado las protestas contra ICE en distintos puntos del país, alimentadas por denuncias de arrestos agresivos y episodios que han generado indignación pública.

En ese contexto, abogados y expertos legales han alertado que interferir en un operativo migratorio, incluso con la intención de ayudar o protestar, puede acarrear cargos criminales, multas elevadas y hasta tiempo en prisión, con consecuencias especialmente graves para quienes no son ciudadanos estadounidenses.

Un reporte reciente señala que, dependiendo del estado, la interferencia puede clasificarse como delito menor y castigarse con meses de cárcel y sanciones económicas. A nivel federal, resistir u obstaculizar a un agente puede encuadrar en delitos que contemplan penas aún más severas.

El riesgo se multiplica si una persona es acusada de ayudar a alguien a eludir a ICE, por ejemplo escondiéndolo o transportándolo, lo que puede derivar en condenas de varios años de prisión.