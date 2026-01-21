Hallan a hombre sin vida dentro de una fosa en su casa en Santiago de Cuba tras varios días desaparecido

Vídeos relacionados:

Un hecho de extrema gravedad conmocionó el martes al poblado rural de Sevilla, situado a unos cinco km de la ciudad de Santiago de Cuba, donde se encontró el cadáver de un hombre dentro de la fosa (letrina) del baño de su casa.

La víctima fue identificada como Rosendo López, de 40 años de edad, residente en la loma de Sevilla.

Según revelaron al comunicador Yosmany Mayeta vecinos y familiares, llevaba varios días desaparecido.

La preocupación creció al no tener noticias suyas, por lo que algunos residentes decidieron acudir a su casa. Al entrar, vieron manchas de sangre, lo que activó las alarmas sobre la posible comisión de un hecho violento.

Finalmente, el cuerpo fue localizado dentro del servicio sanitario rústico.

La situación se agravó cuando, pese al hallazgo, el cadáver permaneció durante horas en el lugar por la falta de transporte y de personal de Medicina Legal, lo que generó indignación y angustia entre los vecinos del área.

De acuerdo con la información recabada por fuentes locales, en el inmueble no se observaron signos de robo ni faltantes, por lo que de manera preliminar se descarta un hecho delictivo de carácter común.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Las primeras líneas de investigación apuntan a un problema de convivencia, ya que familiares aseguran que había rencillas entre Rosendo y su hermano, identificado por vecinos y allegados como Rubén.

También se afirma que la víctima mostraba un comportamiento inestable.

Varias personas señalaron que, al ser cuestionado por la desaparición, el hermano habría dicho que Rosendo salió a "arreglar el móvil". Sin embargo, su teléfono daba timbre sin respuesta, lo que reforzó las sospechas de que algo malo había ocurrido.

Tras descubrirse el cadáver, se confirmó que el hermano fue detenido y permanece bajo investigación, aunque hasta el momento no se han formulado cargos en su contra.

Tras varias horas de espera, el cuerpo fue finalmente levantado por Medicina Legal.

La violencia que no deja de crecer en Cuba

Hechos como este reflejan el preocupante auge de la violencia en Cuba, donde cada vez son más frecuentes los casos de homicidios, agresiones y conflictos que terminan en tragedias.

La inseguridad, el deterioro social y la falta de respuestas eficaces han creado un escenario donde la vida humana parece valer cada vez menos.

La normalización del horror, la impunidad y el silencio oficial ante muchos de estos sucesos solo contribuyen a que la violencia se reproduzca.

La sociedad cubana merece vivir sin miedo, con instituciones que prevengan, investiguen y sancionen de forma transparente, y con un Estado que priorice la protección real de sus ciudadanos.