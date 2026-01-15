Joven cubano deportado de EE.UU. muere tras ataque armado en barbería donde trabajaba en México

Vídeos relacionados:

Un joven de nacionalidad cubana murió el martes por la noche, luego de ser atacado con armas de fuego en la barbería donde trabajaba, en el estado de Tabasco, en México, según reportes preliminares.

La víctima fue identificada por personas allegadas como José Miguel Costafreda Román, de 29 años y natural de Santiago de Cuba, quien se había establecido en México tras ser deportado de Estados Unidos, según informó la página de Facebook Nio reportando un crimen.

Medios de la prensa mexicana informaron que al momento del crimen el cubano se encontraba dentro de la peluquería donde trabajaba como barbero, ubicada en la calle Hermenegildo Galeana e Ignacio Zaragoza, en la ciudad de Tecolutilla, municipio de Comalcalco.

Testigos revelaron que al lugar llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta, ingresaron al negocio y dispararon al menos tres veces por la espalda al cubano, causándole heridas que le provocaron la muerte. Los agresores huyeron inmediatamente del lugar, y hasta el momento se desconoce su paradero.

Según el diario El Heraldo de Tabasco, al sitio acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal junto con paramédicos, que poco después certificaron el fallecimiento de la víctima.

La información señala que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el peritaje en la escena y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, a la espera de algún familiar que acuda a realizar los trámites correspondientes para la identificación legal y disposición del cuerpo.

El homicidio de Costafreda está bajo investigación. Hasta el momento de publicar esta nota, las autoridades del estado de Tabasco no han ofrecido información oficial del hecho ni sobre la detención de posibles sospechosos.

María Albert Hernández, una reportera de Tabasco, dijo al diario cubano 14ymedio que el ataque podría haber estado motivado por la negativa del joven cubano a pagar el “derecho de piso”, dinero que exigen bandas de delincuentes a cambio de ejercer un trabajo. Este tipo de extorsión es un delito muy frecuente en el estado mexicano, señaló.

Según personas cercanas, Costafreda residió anteriormente en Estados Unidos. Registros policiales del estado de Florida indican que tenía antecedentes por delitos cometidos en Tampa en enero y noviembre de 2024. Tras ser deportado a México, se radicó en Tabasco, donde trabajaba como barbero desde hace meses.

El crimen ha tenido gran impacto en la comunidad cubana y evidencia la situación vulnerable de cientos de migrantes de la isla en México, atrapados entre la precariedad económica y la violencia criminal.