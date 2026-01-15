Joven cubano deportado de EE.UU. muere tras ataque armado en barbería donde trabajaba en México

Vídeos relacionados:
Un joven de nacionalidad cubana murió el martes por la noche, luego de ser atacado con armas de fuego en la barbería donde trabajaba, en el estado de Tabasco, en México, según reportes preliminares.
La víctima fue identificada por personas allegadas como José Miguel Costafreda Román, de 29 años y natural de Santiago de Cuba, quien se había establecido en México tras ser deportado de Estados Unidos, según informó la página de Facebook Nio reportando un crimen.
Medios de la prensa mexicana informaron que al momento del crimen el cubano se encontraba dentro de la peluquería donde trabajaba como barbero, ubicada en la calle Hermenegildo Galeana e Ignacio Zaragoza, en la ciudad de Tecolutilla, municipio de Comalcalco.
Testigos revelaron que al lugar llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta, ingresaron al negocio y dispararon al menos tres veces por la espalda al cubano, causándole heridas que le provocaron la muerte. Los agresores huyeron inmediatamente del lugar, y hasta el momento se desconoce su paradero.
Según el diario El Heraldo de Tabasco, al sitio acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal junto con paramédicos, que poco después certificaron el fallecimiento de la víctima.
La información señala que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el peritaje en la escena y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, a la espera de algún familiar que acuda a realizar los trámites correspondientes para la identificación legal y disposición del cuerpo.
El homicidio de Costafreda está bajo investigación. Hasta el momento de publicar esta nota, las autoridades del estado de Tabasco no han ofrecido información oficial del hecho ni sobre la detención de posibles sospechosos.
María Albert Hernández, una reportera de Tabasco, dijo al diario cubano 14ymedio que el ataque podría haber estado motivado por la negativa del joven cubano a pagar el “derecho de piso”, dinero que exigen bandas de delincuentes a cambio de ejercer un trabajo. Este tipo de extorsión es un delito muy frecuente en el estado mexicano, señaló.
Según personas cercanas, Costafreda residió anteriormente en Estados Unidos. Registros policiales del estado de Florida indican que tenía antecedentes por delitos cometidos en Tampa en enero y noviembre de 2024. Tras ser deportado a México, se radicó en Tabasco, donde trabajaba como barbero desde hace meses.
El crimen ha tenido gran impacto en la comunidad cubana y evidencia la situación vulnerable de cientos de migrantes de la isla en México, atrapados entre la precariedad económica y la violencia criminal.
¿Qué sucedió con el joven cubano José Miguel Costafreda Román en Tabasco, México?
José Miguel Costafreda Román, un joven cubano de 29 años, fue asesinado en una barbería en Tabasco, México, donde trabajaba como barbero. Dos hombres en motocicleta ingresaron al local y le dispararon por la espalda, causándole la muerte. Hasta el momento, no se ha identificado a los sospechosos ni se han realizado detenciones.
¿Cuál podría ser el motivo detrás del asesinato de José Miguel Costafreda?
El ataque a José Miguel Costafreda podría estar relacionado con la extorsión del "derecho de piso", un delito común en Tabasco, México. El cubano podría haber sido asesinado por negarse a pagar esta extorsión, práctica habitual en la región.
¿Qué relación hay entre los ataques a cubanos en México y la situación migratoria de estos?
La violencia contra cubanos en México, como en el caso de José Miguel Costafreda y Elianis Martínez, refleja la vulnerabilidad de los migrantes en el país. Los cubanos enfrentan riesgos significativos debido a su situación legal precaria y la falta de protección adecuada, lo que los hace blancos fáciles de extorsiones y ataques violentos.
¿Cuál es la situación actual sobre los crímenes contra cubanos en México?
La violencia contra cubanos en México ha aumentado, con varios casos recientes de asesinatos como el de José Miguel Costafreda en Tabasco y Elianis Martínez en Puebla. Estos incidentes subrayan la creciente inseguridad y los desafíos que enfrentan los migrantes cubanos en México, quienes a menudo son víctimas de extorsión y violencia.
