Ucrania actualiza lista de mercenarios muertos al servicio de Rusia: Invasión de Putin deja 54 familias rotas en Cuba

Ucrania ha difundido una nueva lista de 54 mercenarios cubanos muertos mientras combatían en las filas del ejército ruso, según datos publicados por el Centro “Хочу Жить” (“Quiero Vivir”), una oficina creada para recibir rendiciones de soldados rusos y extranjeros.

Los nombres, rangos, unidades y fechas de fallecimiento revelan la magnitud del reclutamiento cubano al servicio del Kremlin y el costo humano de una guerra que se libra a más de diez mil kilómetros de La Habana.

Captura de pantalla Facebook / Хочу Жить

El informe, acompañado de imágenes con documentación oficial, confirma que los fallecidos pertenecían a distintas unidades motorizadas del Ejército ruso, incluyendo los regimientos 5.º, 6.º, 7.º y 255.º de infantería motorizada, desplegados en el frente oriental de Ucrania.

Muchos de ellos firmaron sus contratos en 2024, en plena escalada de la invasión, y murieron pocos meses después en zonas del Donbass y Zaporiyia.

Entre los nombres destacan los de Yoelsis Santiago Pérez, Pedro Antonio Romero y Yosvani González, quienes sirvieron en unidades de asalto rusas.

Las fechas muestran concentraciones de muertes en días concretos, lo que sugiere la participación de contingentes cubanos en operaciones intensas o bombardeos ucranianos.

El 22 de junio de 2024, por ejemplo, seis cubanos murieron en combate el mismo día, probablemente en un ataque masivo. Otro grupo de cinco falleció el 17 de junio de 2025.

Facebook / Хочу Жить

Las autoridades de La Habana guardan silencio. Ninguna entidad oficial ha reconocido la existencia de estos combatientes ni ha informado sobre su repatriación. El régimen tampoco ha confirmado la entrega de cuerpos a sus familias ni ha declarado duelo nacional.

Este contraste resulta aún más notable si se considera que un día antes de la publicación ucraniana, el propio régimen cubano celebró con honores la llegada de los restos de 32 mercenarios de la guardia personal del exdictador venezolano Nicolás Maduro, muertos durante la operación militar estadounidense que terminó con su captura el 3 de enero de 2026.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel declaró entonces dos semanas de “luto nacional” por los caídos de Maduro, mientras ignora a sus propios ciudadanos muertos bajo bandera rusa.

La diferencia de trato revela el doble discurso del poder en La Habana: honra a los aliados ideológicos, pero niega a los cubanos reclutados por necesidad económica o engaño por parte de Moscú.

Facebook / Хочу Жить

Fuentes militares ucranianas señalan que el reclutamiento de cubanos en las Fuerzas Armadas de Rusia se ha intensificado desde 2023, aprovechando la crisis económica y la falta de oportunidades en la isla. Muchos firmaron contratos prometidos por hasta 2,000 dólares mensuales, cifra impensable en Cuba, pero la mayoría murió sin recibir un solo pago.

“Murieron con las armas en la mano, a miles de kilómetros de su casa. No habrá monumentos ni discursos sobre ellos”, escribió el informe ucraniano. “Sus nombres no aparecerán en los periódicos cubanos ni en los partes oficiales de Moscú. Probablemente sus restos nunca regresen a su tierra”.

En Ucrania, las tropas del presidente Volodimir Zelenski siguen capturando a combatientes extranjeros, incluidos latinoamericanos.

Kiev ha instado reiteradamente al régimen cubano a reconocer a sus ciudadanos implicados y a cooperar en su repatriación humanitaria. Sin embargo, el ministerio de Relaciones Exteriores que dirige el canciller Bruno Rodríguez Parrilla mantiene la negación y repite que La Habana “no participa en el conflicto”.

Mientras tanto, las familias de los caídos viven en silencio, sin cuerpos, sin certificados de defunción y sin respuesta. En los barrios de Santiago de Cuba, Matanzas o Villa Clara, los vecinos saben que muchos jóvenes fueron reclutados por intermediarios rusos que operan desde 2023 en la isla, con la complicidad de las autoridades locales.

Ucrania asegura que esta lista “no es exhaustiva”, sino solo una muestra de las muertes confirmadas con documentación fiable. Otras fuentes estiman que más de 200 cubanos han muerto ya combatiendo por Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala.

Lista de mercenarios cubanos fallecidos en Ucrania

Los nombres en este listado están confirmados como fallecidos por las autoridades ucranianas, que avisan que el número total es mayor. Por dificultades con la transliteración de los nombres al español, CiberCuba se disculpa por los errores u omisiones que pueda contener el listado.