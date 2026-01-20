Ministro del Interior de Rusia llega a Cuba para fortalecer la cooperación y lucha contra la delincuencia

Ver más

El ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokoltsev, inició este lunes una visita oficial a Cuba con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y la coordinación en la lucha contra la delincuencia, en un contexto marcado por una intensa actividad diplomática entre ambos países.

Kolokoltsev fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí por su homólogo cubano, el general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, y por el embajador de Rusia en La Habana, Víctor Koronelli, según informaron fuentes diplomáticas rusas.

La Embajada de Rusia en Cuba señaló que el programa incluye reuniones bilaterales y actividades conmemorativas vinculadas a la historia de la isla.

Como parte de la agenda, el titular del Interior ruso rindió honores este 20 de enero al Soldado Internacionalista Soviético en su mausoleo en La Habana, donde depositó una ofrenda floral ante la llama eterna.

En el acto participaron autoridades cubanas, altos mandos militares, miembros de la delegación rusa y representantes del cuerpo diplomático acreditado en la isla, de acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

El Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético fue inaugurado en 1978 y es uno de los principales símbolos oficiales de las relaciones históricas entre Cuba y la antigua Unión Soviética.

Durante la jornada, Kolokoltsev también tiene previsto rendir homenaje a los 32 cubanos fallecidos el pasado 3 de enero en Venezuela, según informó el medio estatal.

La visita del ministro ruso ocurre pocos días después de que el presidente Vladímir Putin reafirmara públicamente el respaldo de Moscú al Gobierno cubano. Desde el Kremlin, el mandatario destacó la cooperación en sectores como la energía, el transporte y la medicina, y aseguró que Rusia continuará brindando asistencia a La Habana, en declaraciones recogidas por agencias internacionales.

Este viaje también coincide con un momento de ajustes en la política exterior rusa hacia América Latina. El Kremlin confirmó recientemente que Putin no tiene previsto comunicarse en el corto plazo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro y el inicio de una fase de transición en ese país.

Hasta el momento, las autoridades cubanas y rusas no han ofrecido detalles adicionales sobre los acuerdos específicos que podrían derivarse de la visita, que se desarrolla bajo un marcado carácter institucional y protocolar.