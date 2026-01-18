Rusia quiere aumentar producción de vehículos en Cuba en 2026: Estos son los planes

Vídeos relacionados:

Ver más

En medio de la aguda crisis energética y de transporte que sufre Cuba, Moscú ha reiterado su apuesta por afianzar su presencia industrial en la isla.

Esta vez, el anuncio llega desde la Embajada de Cuba en Rusia, que compartió una nota de la agencia estatal TASS sobre los planes de la fábrica UAZ -conocida por sus todoterrenos- para incrementar la producción de vehículos en territorio cubano durante 2026.

Aunque el comunicado no detalla cifras concretas sobre la magnitud del aumento, sí confirma que “se han resuelto casi todos los problemas organizativos con los socios locales”, lo que allanaría el camino para una expansión de la producción en el presente año.

Según TASS, citando a fuentes de la Planta de Automóviles de Uliánovsk, “se han producido varias docenas de unidades” desde que comenzó el ensamblaje en Cuba.

A partir de ese punto de partida, la empresa prevé “aumentar significativamente los volúmenes de producción en Cuba este año”.

El informe subraya que los obstáculos logísticos y organizativos entre los socios rusos y cubanos han sido en gran parte superados, lo que abre paso a una nueva etapa del proyecto de ensamblaje automotor bilateral.

Lo más leído hoy:

Fuente: Captura de Facebook/Embajada de Rusia en Cuba

El ensamblaje de los vehículos UAZ en la isla comenzó formalmente en abril de 2025, en el marco de una visita oficial del viceprimer ministro ruso Dmitri Chernyshenko, quien participó en la ceremonia de lanzamiento del primer todoterreno producido localmente.

Un proyecto en marcha desde 2024: Antecedentes clave

Aunque el nuevo anuncio no menciona cifras específicas, los antecedentes del programa permiten entender la magnitud del esfuerzo bilateral en curso.

En 2024, el gobierno cubano firmó un acuerdo con la empresa rusa ECHO-Export SRL para ensamblar y reparar vehículos UAZ en una planta ubicada en la isla.

El proyecto fue presentado durante la feria Cubaindustria 2024, y se enmarcó en una serie de convenios para fortalecer los vínculos económicos entre ambos países.

En diciembre de ese año, Rusia entregó un lote de 16 vehículos UAZ “especialmente equipados para el clima tropical”, tras el paso de los huracanes Oscar y Rafael.

Estos vehículos sirvieron de carta de presentación técnica del proyecto, que avanzaría con la instalación de una línea de ensamblaje en suelo cubano.

El primer lote ensamblado localmente fue entregado “al cliente” en julio de 2025, según informó entonces la embajada rusa.

No se precisó quién fue el destinatario, pero sí se confirmó que se trató del modelo UAZ Patriot, ensamblado a partir de kits importados desde Rusia.

En ese mismo momento se anunció también el lanzamiento del modelo UAZ Pickup.

Fue entonces cuando se mencionó por primera vez un estimado de 500 vehículos por año, como capacidad potencial de producción para la línea de ensamblaje.

Esa cifra, sin embargo, forma parte de una proyección anterior y no aparece mencionada en el nuevo comunicado difundido por TASS, que se limita a hablar de un aumento de escala, sin cuantificarlo.

¿Qué vehículos y para qué usos?

Los modelos actualmente ensamblados son UAZ Patriot y Pickup, ambos de tracción robusta, con fuerte presencia histórica en Cuba desde la era soviética.

Además, las partes implicadas han declarado su intención de incorporar en el futuro el modelo UAZ Profi (de carga ligera) y versiones especializadas para ambulancias, carros fúnebres u otros usos estatales.

“El objetivo es sustituir importaciones, mejorar directamente el transporte en Cuba y aprovechar la adaptabilidad de estos vehículos para cualquier sector económico”, afirmó en 2024 Miguel Ángel Pedroso Madin, director de negocios de la estatal cubana EISA, empresa encargada del ensamblaje junto a los socios rusos.

El empresario ruso Serguei Dorokhov declaró en 2025 a la prensa oficial cubana: “Vemos a Cuba como un mercado muy interesante, pues aquí hay mucho interés en vehículos todoterreno y comerciales que se pueden utilizar en la economía cubana”.

Además del ensamblaje, el proyecto contempla servicios de garantía y posventa, con suministro periódico de piezas y partes rusas para garantizar la operatividad del parque automotor, según explicó Ruslán Ignátev, director técnico de ECHO-Export SRL.

Viejas marcas en nuevos contextos

Esta no es la única marca rusa que ha intentado reinsertarse en el mercado automotor cubano.

En 2024, llegaron a la isla 50 vehículos Moskvich, destinados a operar como taxis en La Habana.

Aunque se trató de un lote experimental, reforzó la presencia simbólica y comercial de la industria automotriz rusa en la isla.

En ambos casos, tanto con UAZ como con Moskvich, los anuncios ocurren en un país con una infraestructura vial y energética colapsada, y un sistema de transporte público en estado crítico.

La apuesta rusa, por tanto, busca combinar interés geopolítico, transferencia tecnológica y posicionamiento estratégico en una isla históricamente dependiente de la importación de vehículos.

Un 2026 de expectativas sin cifras claras

Aunque el titular puede sonar ambicioso, lo cierto es que el nuevo comunicado no precisa cuántos vehículos se producirán en 2026. Las palabras claves son “aumento significativo” y “resolución de problemas organizativos”, lo que sugiere un impulso real en la línea de ensamblaje, pero sin compromisos numéricos publicados.

En el contexto cubano, donde las cifras oficiales suelen estar rodeadas de opacidad y retórica, ese matiz no es menor.

El proyecto automotriz ruso avanza, pero el alcance concreto de su impacto aún está por medirse.