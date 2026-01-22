Raúl Castro recibe al ministro del Interior de Rusia en medio de la crisis cubana

La televisión estatal cubana difundió imágenes de Raúl Castro Ruz durante su encuentro este martes con el ministro del Interior de la Federación de Rusia, general de la Policía Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev, en una nueva reaparición pública del histórico líder del régimen.
Según la nota oficial, durante la reunión ambas partes intercambiaron sobre las “excelentes relaciones bilaterales” entre Cuba y Rusia y ratificaron la voluntad de fortalecer los vínculos entre ambos gobiernos, particularmente en materia de cooperación. En ese contexto, Castro envió “afectuosos saludos” al presidente ruso Vladimir Putin.
El encuentro contó con la presencia del embajador ruso en La Habana, Víctor Koronelli, y otros integrantes de la delegación visitante. Por la parte cubana participaron el miembro del Buró Político y ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, junto a altos jefes del MININT.
Medios oficialistas publicaron fotografías de Castro y Kolokoltsev estrechando la mano y conversando en un ambiente formal. El encuentro forma parte de la agenda del titular ruso, quien llegó a Cuba el lunes como parte de una visita orientada a consolidar la cooperación en materia de seguridad y orden interior.
El encuentro con Kolokoltsev ocurrió pocos días después de la reaparición pública de Castro en el homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela durante la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
De hecho, la periodista Ninoska Pérez recordó en la red social X que el régimen volvió a sacar a Raúl a la luz pública en un momento especialmente complejo para el país, marcado por apagones generalizados, crisis sanitaria, escasez de alimentos y el lento proceso de recuperación tras el huracán Melissa en el oriente de la isla.
Lo más leído hoy:
Pérez subrayó además un detalle llamativo: esta vez no hubo medallas ni condecoraciones para el visitante ruso, una práctica habitual del régimen cubano cuando busca reforzar alianzas políticas y militares con sus socios estratégicos, especialmente en contextos de aislamiento internacional.
El encuentro ocurre mientras Cuba enfrenta uno de sus momentos más delicados desde el punto de vista económico y social, y refuerza la imagen de alineamiento permanente con Moscú, incluso cuando la población sufre un deterioro sostenido de sus condiciones de vida. Para muchos observadores, la presencia de Raúl Castro en este tipo de reuniones sigue siendo un mensaje interno de continuidad del poder real, más allá de los cargos formales.
Preguntas frecuentes sobre la visita del ministro del Interior de Rusia a Cuba y su contexto
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál fue el motivo de la visita del ministro del Interior de Rusia a Cuba?
El ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokoltsev, visitó Cuba para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y orden interno. Esta visita se enmarca en una estrategia más amplia de Rusia para apoyar al gobierno cubano en un momento de crisis económica y social, y para reforzar los lazos entre ambos países en un contexto de aislamiento internacional para Cuba.
¿Por qué Raúl Castro se reunió con el ministro ruso?
Raúl Castro se reunió con Vladímir Kolokoltsev como parte de la agenda del ministro ruso en Cuba. El encuentro tuvo como objetivo reafirmar las "excelentes relaciones bilaterales" y la voluntad de fortalecerlas entre Cuba y Rusia. La presencia de Castro en estas reuniones simboliza la continuidad del poder real en Cuba, especialmente en un momento de crisis interna.
¿Cómo afecta esta visita a la situación interna de Cuba?
La visita de Kolokoltsev refuerza la alineación estratégica entre Cuba y Rusia, lo que puede interpretarse como un esfuerzo del gobierno cubano para asegurar apoyo externo en medio de crecientes apagones, escasez de alimentos y una crisis sanitaria. Para muchos observadores, esta visita refuerza el control interno en un momento de descontento popular, mientras la población sigue enfrentando un deterioro en sus condiciones de vida.
¿Qué simboliza la reaparición pública de Raúl Castro en este contexto?
La reaparición de Raúl Castro en actos oficiales simboliza un mensaje de continuidad y control dentro de la cúpula militar y política cubana. Esta presencia busca reafirmar el poder histórico del régimen en momentos de incertidumbre y crisis, mostrando a la población y a la comunidad internacional que el liderazgo se mantiene firme pese a las dificultades internas.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.