Raúl Castro recibe al ministro del Interior de Rusia en medio de la crisis cubana

Ver más

La televisión estatal cubana difundió imágenes de Raúl Castro Ruz durante su encuentro este martes con el ministro del Interior de la Federación de Rusia, general de la Policía Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev, en una nueva reaparición pública del histórico líder del régimen.

Según la nota oficial, durante la reunión ambas partes intercambiaron sobre las “excelentes relaciones bilaterales” entre Cuba y Rusia y ratificaron la voluntad de fortalecer los vínculos entre ambos gobiernos, particularmente en materia de cooperación. En ese contexto, Castro envió “afectuosos saludos” al presidente ruso Vladimir Putin.

El encuentro contó con la presencia del embajador ruso en La Habana, Víctor Koronelli, y otros integrantes de la delegación visitante. Por la parte cubana participaron el miembro del Buró Político y ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, junto a altos jefes del MININT.

Medios oficialistas publicaron fotografías de Castro y Kolokoltsev estrechando la mano y conversando en un ambiente formal. El encuentro forma parte de la agenda del titular ruso, quien llegó a Cuba el lunes como parte de una visita orientada a consolidar la cooperación en materia de seguridad y orden interior.

El encuentro con Kolokoltsev ocurrió pocos días después de la reaparición pública de Castro en el homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela durante la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

De hecho, la periodista Ninoska Pérez recordó en la red social X que el régimen volvió a sacar a Raúl a la luz pública en un momento especialmente complejo para el país, marcado por apagones generalizados, crisis sanitaria, escasez de alimentos y el lento proceso de recuperación tras el huracán Melissa en el oriente de la isla.

Lo más leído hoy:

Pérez subrayó además un detalle llamativo: esta vez no hubo medallas ni condecoraciones para el visitante ruso, una práctica habitual del régimen cubano cuando busca reforzar alianzas políticas y militares con sus socios estratégicos, especialmente en contextos de aislamiento internacional.

El encuentro ocurre mientras Cuba enfrenta uno de sus momentos más delicados desde el punto de vista económico y social, y refuerza la imagen de alineamiento permanente con Moscú, incluso cuando la población sufre un deterioro sostenido de sus condiciones de vida. Para muchos observadores, la presencia de Raúl Castro en este tipo de reuniones sigue siendo un mensaje interno de continuidad del poder real, más allá de los cargos formales.