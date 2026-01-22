Putin le pone precio a Groenlandia: Estas son sus estimaciones

Vídeos relacionados:

El gobernante ruso, Vladimir Putin, calculó cuánto “costaría” Groenlandia si se comparara con la compra de Alaska en el siglo XIX y sostuvo que el precio podría ubicarse entre unos 200-250 millones de dólares y cerca de 1,000 millones, al aludir al valor del oro y a la transacción de 1867.

De acuerdo con la agencia EFE, Putin hizo esas declaraciones durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia (la segunda convocada esa semana), en medio del renovado interés del presidente estadounidense Donald Trump por alcanzar un acuerdo sobre la isla ártica, pese a la oposición de Dinamarca a un cambio de soberanía.

Según el informe, Putin comparó la superficie de Groenlandia con la de Alaska y dijo que, si se toma como referencia el monto pagado por Estados Unidos en 1867, el precio resultaría de unos 200-250 millones de dólares.

Luego añadió que, si se considera el precio del oro de entonces, la cifra sería mayor, “cercana a los 1,000 millones”, y afirmó que Estados Unidos “puede llegar” a ese monto.

En su razonamiento, recordó que Washington compró Alaska al Imperio ruso en 1867 por 7,2 millones de dólares, una operación que la propia prensa estadounidense de la época llegó a ridiculizar, según sus palabras.

Pese a poner cifras sobre la mesa, Putin sostuvo que el asunto de Groenlandia “no les incumbe” y dijo estar convencido de que Washington y Copenhague acabarán llegando a algún tipo de acuerdo.

En el mismo contexto, el reporte indica que Putin mencionó que Dinamarca trató históricamente a Groenlandia como una colonia y de manera “dura”, en declaraciones atribuidas por la agencia rusa TASS.

Las palabras de Putin se producen mientras Trump, desde el Foro de Davos, habló de un “marco” de acuerdo con la OTAN relacionado con Groenlandia y afirmó que no usaría la fuerza para adquirirla, aunque insistiendo en que es un objetivo clave para la seguridad estadounidense.

No es la primera vez que Putin se pronuncia sobre el tema. En declaraciones previas recogidas por medios, afirmó que los planes estadounidenses sobre Groenlandia eran “serios” y con “raíces históricas”, rechazando que se tratara de simple retórica.