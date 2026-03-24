Juliette Valle muestra su cuerpo tras nueva cirugía… pero sus seguidores dicen lo mismo: "Tiró el dinero"

Juliette Valle volvió a acaparar la atención en redes sociales tras compartir los resultados de su más reciente cirugía estética, apenas un mes después de la intervención.

La influencer cubana publicó un video en sus plataformas digitales en el que aparece en bikini mientras limpia un espejo, mostrando su figura actual.

En el clip, acompañó las imágenes con un mensaje optimista sobre su recuperación: “Solo 1 mes y así vamos. Me siento increíble y, más que nada, feliz por la rápida evolución”.

Sin embargo, la reacción de sus seguidores no fue la esperada. Aunque algunos destacaron lo natural del resultado, la mayoría coincidió en que no perciben grandes diferencias respecto a su apariencia antes de la cirugía.

Entre los comentarios más repetidos se leen opiniones como: “Yo pensé que así estaba antes”, “¿No estabas así mismo antes?”, “Yo la veo igual, no le hicieron cintura” o “No veo la diferencia”.

Otros usuarios incluso cuestionaron el procedimiento: “¿Y qué se hizo? ¿O todo fue puro show?”. Mientras tanto, algunos defendieron el resultado, señalando que en casos donde ya existe una buena base física, los cambios suelen ser más sutiles y buscan resaltar la figura de forma natural.

Según ha explicado la propia influencer en otro video, el objetivo de la intervención no era transformar radicalmente su cuerpo, sino perfeccionar y armonizar su silueta.

El debate vuelve a poner sobre la mesa las expectativas en torno a la cirugía estética y la percepción pública de los resultados, especialmente en figuras con gran exposición en redes sociales.