Cae en Miami falso contador acusado de un fraude millonario: Así engañaba a sus víctimas

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Un hombre de 79 años fue arrestado en Miami tras ser acusado de ejecutar un esquema de fraude que habría afectado a múltiples víctimas por más de medio millón de dólares dólares.

Según la investigación, el hombre se hacía pasar por contador público certificado (CPA) y ofrecía servicios fiscales a través de su empresa Mabro Business Consulting & Tax Corp.

Desde esa estructura, captaba clientes que confiaban en su supuesta experiencia profesional para gestionar sus impuestos.

Sin embargo, la policía determinó que el acusado, identificado como Francisco A. Marrero -y cuya nacionalidad de origen no ha trascendido- no contaba con licencia para ejercer la contaduría pública en el estado de Florida, lo que constituye un delito independiente que agrava su situación legal.

El esquema salió a la luz tras las denuncias de varias víctimas que comenzaron a detectar irregularidades en sus trámites fiscales.

Según la policía, los pagos realizados a la empresa “no fueron procesados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) o fueron presentados por montos inferiores a los pagados mediante cheques o transferencias”.

En otras palabras, los clientes entregaban dinero para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero esos fondos no llegaban -o llegaban incompletos- al IRS.

Para sostener el engaño, Marrero presuntamente “creó y proporcionó comprobantes de pago fraudulentos como parte del esquema”, lo que mantenía a las víctimas bajo la falsa creencia de que sus impuestos estaban correctamente gestionados.

Este tipo de fraude suele ser especialmente difícil de detectar en el corto plazo, ya que los errores o faltantes pueden tardar años en salir a la luz, cuando el contribuyente enfrenta sanciones o deudas acumuladas.

El detenido fue capturado por el Departamento de Policía de Miami y enfrenta cargos graves que incluyen “esquema organizado para defraudar, gran robo, ejercicio no autorizado de la contaduría pública y lavado de dinero relacionado con una transacción financiera”, de acuerdo con las autoridades.

El caso revela un patrón de engaño sostenido durante años, basado en la suplantación de identidad profesional y la manipulación de la confianza de contribuyentes, según informó Telemundo 51 citando a la policía local.

Un delito más común de lo que parece

Las autoridades advierten que esta modalidad es una de las más frecuentes entre preparadores fiscales fraudulentos: cobrar por servicios tributarios sin remitir los pagos al IRS y entregar documentación falsa como respaldo.

El riesgo se incrementa durante la temporada de impuestos -que este año comenzó el 26 de enero y se extiende hasta el 15 de abril- cuando aumenta la demanda de servicios contables y, con ella, la exposición de los contribuyentes a este tipo de estafas.

Los investigadores no descartan que el alcance del fraude sea mayor.

“Los detectives creen que podría haber víctimas adicionales que aún no se han presentado”, indicaron las autoridades.

Por ello, la policía exhortó a cualquier persona que sospeche haber sido afectada a comunicarse con la Unidad de Delitos Financieros de Miami a través de los números 305-603-6280 o 305-579-6111.

Estos hechos evidencian un patrón creciente de fraude financiero en la región, donde los delincuentes aprovechan vacíos de verificación y la confianza de las víctimas para operar durante largos períodos sin ser detectados.

Mientras avanza el proceso judicial contra Marrero, las autoridades insisten en la importancia de verificar las credenciales de cualquier preparador fiscal antes de entregar dinero o información personal, como primera línea de defensa ante esquemas de este tipo.