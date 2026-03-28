Trump habla de sus planes con Cuba y añade: "Por favor, medios, ignoren esta declaración"

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que Cuba es su próximo objetivo y pidió en tono irónico a los medios de comunicación que ignoraran sus propias palabras, en una declaración difundida en redes sociales.

La transcripción exacta del clip es la siguiente: "Por favor, finjan que no dije eso. Por favor, por favor, por favor, medios, por favor ignoren esa declaración. Muchas gracias. Cuba es la siguiente. A pesar del cierre del gobierno por los demócratas radicales de izquierda, seguiremos defendiendo las fronteras soberanas."

El video fue difundido por el periodista Eric Daugherty en X, quien añadió: "Marco Rubio está negociando entre bastidores", en referencia al papel central que juega el Secretario de Estado en la estrategia de Washington hacia La Habana.

La declaración se produce en medio de una escalada sostenida de retórica presidencial sobre Cuba. El 7 de marzo, en la cumbre Shield of the Americas celebrada en Doral, Florida, Trump afirmó que "Cuba está en sus últimos momentos de vida".

El 16 de marzo dijo que "tendré el honor de tomar Cuba" y que "creo que podría hacer lo que quiera con ella". El 17 de marzo la calificó de "nación fallida" y señaló que "tiene que cambiar dramáticamente".

Esta retórica se enmarca en una estrategia de presión máxima que comenzó el 29 de enero con la firma de la Orden Ejecutiva 14380, mediante la cual Trump declaró a Cuba amenaza extraordinaria e impuso aranceles a los países que le suministren petróleo.

La medida agravó una crisis energética que ya era severa: Cuba había perdido el suministro venezolano de entre 26,000 y 35,000 barriles diarios tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Paralelamente, la administración explora una vía diplomática. Trump señaló el 27 de febrero que "Marco Rubio está manejando esto a un nivel muy alto" y bromeó en marzo con que Rubio "se tomará una hora libre y luego cerrará un acuerdo sobre Cuba".

El 13 de marzo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó conversaciones bilaterales con Estados Unidos, y el régimen acordó liberar 51 presos políticos como parte de ese proceso.

El mismo viernes, congresistas demócratas encabezados por los representantes Meeks y Jayapal introdujeron la llamada Ley para Prevenir una Guerra Inconstitucional en Cuba, legislación destinada a bloquear el uso de fondos federales en acciones militares contra la isla sin autorización del Congreso.

Informes de The Atlantic, Bloomberg y USA Today, citando fuentes de la Casa Blanca, señalan que la administración no planea una invasión militar directa, sino una transición gradual mediante presión económica y negociación con figuras del régimen.