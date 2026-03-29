Manchan valla con el rostro del dictador Fidel Castro en Yara

Una valla propagandística con el rostro del dictador Fidel Castro ubicada en Yara, municipio de la provincia de Granma, fue manchada en un acto de resistencia simbólica documentado por el opositor José Daniel Ferrer en su cuenta de X.

El acto forma parte de la campaña "Pinta tu grafiti, mancha una valla comunista", una iniciativa que ha cobrado fuerza en distintos puntos de la isla como expresión de rechazo popular al régimen. No es la primera vez que símbolos del poder cubano son intervenidos de esta manera: una gigantografía de Díaz-Canel en Santiago de Cuba amaneció cubierta de pintura negra en un episodio similar que también generó amplia repercusión.

Según reportes recientes, las intervenciones no se limitan a un solo líder del régimen. Las vallas y carteles oficiales con imágenes de Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel han aparecido rayadas o manchadas en varias provincias del oriente cubano, lo que sugiere una coordinación creciente entre los opositores.

Este tipo de protesta tiene antecedentes documentados. En 2020, un grupo de activistas pintó de rojo un mural de Fidel Castro y un busto de José Martí en una acción que también fue registrada y difundida en redes sociales. Más recientemente, aparecieron carteles contra Castro en San Antonio de los Baños con mensajes como Abajo Fidel, evidenciando que el descontento se extiende más allá del oriente del país.

La simbología del lugar no es menor: Yara es el municipio donde se originó el Grito de Yara del 10 de octubre de 1868, cuando Carlos Manuel de Céspedes dio inicio a la primera guerra de independencia cubana. Que una valla del régimen sea manchada precisamente en ese municipio añade una carga histórica y política al gesto.

El deterioro de la imagen oficial del régimen no se limita a las paredes. En otro caso documentado, un cartel propagandístico con la imagen del dictador terminó en la basura, en lo que fue interpretado como otro acto de repudio ciudadano.

El contexto en que se producen estas acciones es de creciente tensión. En semanas recientes, una sede del Partido Comunista fue incendiada durante protestas populares, mientras las autoridades respondieron con represión: se registraron al menos 35 acciones represivas y 15 detenciones, incluyendo dos menores.