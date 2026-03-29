Funcionario del Pentágono afirma que la crisis de Cuba no es culpa de EE.UU.; “es un fracaso de su propio diseño”

El subsecretario interino de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas de EE.UU., Joseph Humire, aseveró tajantemente que la crisis que atraviesa Cuba no es culpa de Washington, sino el resultado de las decisiones del propio régimen.

En un video difundido por la Heritage Foundation, Humire afirmó que la isla “es un fracaso en su propio diseño” y descartó que las sanciones de Estados Unidos sean la causa del colapso energético y económico.

“La razón por la que están en una crisis energética y en una crisis económica general no es por nada que nosotros hayamos hecho”, sostuvo. “Es porque decidieron apostar todos sus recursos energéticos a un país que también estaba en declive”.

Humire apuntó directamente a Venezuela, cuyo petróleo subsidiado sostuvo durante años al sistema cubano. Ese sostén desapareció tras la caída del régimen de Nicolás Maduro, dejando a La Habana sin su principal salvavidas.

Pero el golpe no ha sido solo económico. Según el funcionario, la relación entre ambos países también quedó marcada por un fracaso militar. “No sé cuántas docenas o quizás cientos de funcionarios de seguridad cubanos fallaron en su misión”, dijo en referencia a la protección de Maduro, en la que se conoce que murieron 32 militares cubanos dentro de Fuerte Tiuna.

Durante años, Cuba recibió entre 25,000 y 35,000 barriles diarios de petróleo venezolano. Sin embargo, ese flujo se cortó, y México también suspendió sus envíos. A esto se suma una práctica denunciada durante años: la reventa de gran parte del crudo recibido mientras la población enfrentaba escasez.

Unas semanas antes, Humire había lanzado otra advertencia, tras calificar a Cuba como uno de los adversarios de inteligencia más fuertes que ha enfrentado Estados Unidos, asegurando que ha logrado penetrar instituciones dentro y fuera del país.

Pese a la gravedad del escenario, el funcionario dejó claro que, por ahora, la respuesta está en manos de la vía política. “Esto es mucho más un esfuerzo liderado por la Casa Blanca, por el presidente Trump y el secretario Rubio”, afirmó.

El Departamento de Guerra, dijo, se mantiene en segundo plano, aunque listo para actuar.

“Nuestro trabajo es darle a los diplomáticos otro día más”, señaló. “Pero estamos preparados para apoyar cuando el presidente lo ordene”.