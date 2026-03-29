De emigrante a CEO: el empresario cubano que narró su historia ante Trump

Iván Herrera, fundador y director ejecutivo de Univista Insurance, fue invitado esta semana a la cena anual de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano del Congreso celebrada en Washington D.C, con la presencia del presidente Donald Trump, para contar su historia de emigrante cubano convertido, por méritos propios, en empresario al frente de una compañía valorada en cerca de 1,000 millones de dólares.

Desde el Partido Republicano contactaron a Herrera para que expusiera su trayectoria. "Realmente yo fui invitado a una convención republicana, es la cena del presidente, la hacen todos los años. El 'chairman' me invitó. Lo que ellos querían era que yo contara mi historia de migrante. Ellos la ven como una historia de éxito y la conté frente a todo el pleno del partido republicano e inclusive con el presidente delante".

Herrera viajó a Washington el miércoles junto a dos veteranas activistas. En ese viaje también sostuvo una reunión en el Departamento de Estado con funcionarios a cargo del hemisferio occidental y les pidió acciones más contundentes contra el régimen cubano.

El empresario cubanoamericano, que dirige una compañía con más de 300 oficinas y más de 3,000 empleados, ha sido y es una voz activa en la causa por la libertad de Cuba.

En declaraciones previas, Herrera había enviado un mensaje esperanzador al pueblo cubano: "Les tengo buenas noticias. Pronto van a ser libres".

Asimismo, había sido categórico respecto a las condiciones para la inversión en la isla: "No habrá ni un solo centavo de inversión de empresarios americanos" mientras el régimen permanezca en el poder.