“Producción, avances y potencialidades”: Así venden el Plan Turquino en Santiago en medio de la crisis en Cuba

En medio de apagones, escasez de alimentos y una crisis económica que golpea con especial dureza a las zonas rurales, la televisión estatal cubana volvió a mostrar una imagen optimista del Plan Turquino en Santiago de Cuba. El contraste con la realidad que viven miles de familias en esas regiones es, una vez más, difícil de ignorar.

Un reciente reporte de Canal Caribe presentó al Consejo Popular Mata Hambre, en el municipio Songo-La Maya, como ejemplo del “alcance de las políticas de beneficio social y económico” en zonas montañosas. Según el discurso oficial, allí se avanza en la producción de alimentos, la exportación de carbón y miel, e incluso en soluciones energéticas.

Sin embargo, el propio lenguaje del reportaje deja entrever la precariedad. En una unidad productiva local, un trabajador admite: “tenemos que luchar y luchar tratando de sacar la mayor cantidad de madera adelante posible para poderle ayudar a la gente más necesitada”. La frase, lejos de transmitir progreso, refleja una economía de supervivencia.

El informe también insiste en las “potencialidades” de exportación y en la diversificación de ingresos, mientras menciona acciones para “solventar las afectaciones” del sistema electroenergético. Pero evita profundizar en las causas estructurales de esas afectaciones, que forman parte de una crisis energética nacional sostenida.

Otro de los ejes del reportaje es la formación de jóvenes para integrarse a las formas productivas locales. La propuesta es clara: que, tras graduarse, “su ubicación sea precisamente la forma productiva que existen aquí”. En la práctica, esto revela la falta de alternativas reales para quienes crecen en estas zonas, donde emigrar —interna o externamente— sigue siendo una de las pocas salidas.

El caso presentado como “experiencia positiva”, el de un productor con cría porcina, ganado y aves, también deja dudas. Aunque el campesino enumera sus recursos —“tengo en estos momentos 20 reproductoras, 48 cabezas de bovino, alrededor de 150 aves”—, el énfasis en garantizar alimento animal y vender al sistema estatal evidencia las limitaciones del modelo, más centrado en cumplir planes que en mejorar la calidad de vida.

El reportaje concluye destacando acciones de “transformación” en comunidades como Arahueca, con mejoras proyectadas en escuelas y policlínicos, así como el papel del Partido en la “defensa de la patria”. Un cierre predecible que prioriza la narrativa política por encima de los problemas cotidianos.

El Plan Turquino, creado hace décadas para impulsar el desarrollo de zonas montañosas, sigue siendo presentado como una vitrina de avances. Pero en la práctica, muchas de estas comunidades continúan enfrentando aislamiento, precariedad y falta de oportunidades, en un contexto donde la crisis nacional agrava aún más las carencias.

Mientras la televisión habla de “potencialidades”, los habitantes de estas zonas siguen lidiando con lo más básico: producir, resistir y sobrevivir.