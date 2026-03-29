ICE permanecerá en los aeropuertos hasta que sus operaciones vuelvan “100% a la normalidad”

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El zar fronterizo de la administración Trump, Tom Homan, advirtió este domingo que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permanecerán desplegados en los aeropuertos de Estados Unidos hasta que sus operaciones vuelvan "100% a la normalidad", en medio del cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que cumplió 44 días.

"Vamos a continuar con la presencia de ICE ahí hasta que los aeropuertos estén al 100% en una posición donde puedan efectuar operaciones con normalidad", declaró Homan en el programa dominical "Face the Nation" de CBS.

El cierre del DHS, que comenzó el 14 de febrero de 2026, se convirtió este domingo en el más largo de la historia de Estados Unidos, superando los 43 días del cierre de 2019.

La crisis tiene su origen en el desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre la financiación del ICE, lo que ha dejado sin salario a decenas de miles de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) por más de 40 días.

Al menos 460 agentes de la TSA han renunciado durante el cierre, mientras el ausentismo promedio diario alcanza el 11% a nivel nacional, con picos que superan el 50% en algunos aeropuertos, según advirtió al Congreso la administradora interina de la agencia, Ha Nguyen McNeill.

Homan fue directo sobre las consecuencias: "Si menos agentes de la TSA vuelven al trabajo después del cierre, eso significa que se mantendrán más agentes del ICE" en los aeropuertos.

El funcionario justificó el despliegue por razones de seguridad y subrayó el carácter de apoyo de la misión: "ICE está ahí para ayudar a nuestros hermanos y hermanas de la TSA. Estaremos ahí mientras nos necesiten, hasta que regresen a las operaciones normales, si les gusta que esos aeropuertos estén seguros".

El presidente Trump ordenó el 23 de marzo el despliegue de al menos 50 agentes de ICE por turno en 14 aeropuertos del país, entre ellos O'Hare de Chicago, Atlanta Hartsfield-Jackson, JFK, LaGuardia, Newark, Filadelfia, Houston y el Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico.

Los agentes de ICE no operan magnetómetros ni máquinas de rayos X; su función se limita al control de multitudes, monitoreo de filas y verificación de identificaciones antes de las áreas de seguridad.

El último intento legislativo por resolver la crisis fracasó: el Senado aprobó el viernes un plan bipartidista para financiar al DHS excluyendo a ICE, pero los republicanos de la Cámara de Representantes lo bloquearon al insistir en que debe financiarse la dependencia por completo.

Ante la parálisis, Trump anunció el jueves una orden ejecutiva para instruir al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a pagar "de inmediato" a los agentes de la TSA, con pagos previstos para comenzar este lunes.

Ambas cámaras del Congreso entraron en receso hasta mediados de abril sin haber resuelto el impasse, lo que deja abierta la posibilidad de que la presencia de ICE en los aeropuertos se prolongue durante semanas, en plena temporada alta de viajes de primavera.