Problemas en exportaciones rusas de petróleo exponen la fragilidad del respaldo a Cuba con combustible

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La crisis en las exportaciones petroleras de Rusia, tras los ataques a infraestructuras clave, pone en evidencia los límites del apoyo energético que Moscú puede ofrecer a Cuba en medio de un escenario internacional cada vez más complejo.

Esta semana, los productores rusos han advertido sobre posibles incumplimientos en los envíos desde puertos estratégicos del mar Báltico, lo que podría afectar una parte significativa de su capacidad exportadora.

Oilprice informó que el alza de los precios internacionales permite a Rusia mantener ingresos elevados, pero la reducción en volúmenes y las dificultades logísticas limitan su capacidad para sostener compromisos con aliados.

En este contexto, mercados más rentables tienden a ser priorizados, lo que deja a países como Cuba en una posición vulnerable dentro de la cadena de suministro.

La alianza energética bajo presión

El avance del petrolero Anatoly Kolodkin hacia el Caribe ocurre en paralelo a un despliegue de buques estadounidenses en la región, en línea con la política de Washington de restringir el flujo de crudo ruso hacia Cuba.

Este escenario evidencia que el respaldo de Moscú no garantiza estabilidad energética para la isla, especialmente cuando confluyen presiones militares, sanciones y limitaciones operativas.

La posible declaración de “fuerza mayor” por parte de exportadores rusos subraya la incertidumbre sobre futuros suministros de petróleo a Cuba.

Específicamente para el gobierno de Miguel Díaz-Canel, esto se traduce en una dependencia cada vez más riesgosa, en un momento en que la crisis energética impacta directamente en la vida cotidiana de la población y pone en entredicho la viabilidad del modelo actual.

El último cargamento de petróleo llegó a Cuba el 9 de enero, pocos días después de la caída del régimen de Nicolás Maduro. No provenía de Venezuela sino desde México. Sin embargo, las restricciones impuestas por Estados Unidos ese mismo mes pusieron fin a las colaboraciones de ese aliado.

La única esperanza del régimen cubano era el petróleo ruso, pero todavía está por ver si el Anatoly Kolodkin podrá descargar su combustible en el puerto de Matanzas.