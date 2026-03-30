Régimen cubano insiste en su retórica de la ayuda tras regreso de misión médica cancelada en Jamaica

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Mientras Jamaica canceló su acuerdo de cooperación médica y devolvió a los 277 profesionales de la salud cubanos que operaban en la isla, la Cancillería del régimen publicó un mensaje celebrando su regreso como un acto de "dignidad, humanismo y solidaridad". El tuit oficial, acompañado del hashtag #CubaPorLaSalud, afirmó que "ante presiones externas, Cuba reafirma su compromiso de ayudar sin condicionamientos políticos, económicos ni sociales".

El grupo de médicos fue recibido en el Aeropuerto José Martí por el viceprimer ministro, en un acto que el régimen presentó como un retorno triunfal, aunque la realidad detrás del cierre de la misión cuenta una historia muy diferente.

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Jamaica notificó el 4 de marzo a la embajada cubana que no renovaría el convenio, poniendo fin a años de cooperación médica entre ambos países.

Entre las razones esgrimidas por las autoridades jamaicanas figuraron irregularidades en las condiciones laborales de los profesionales cubanos: médicos sin pagos directos ni pasaportes propios, una práctica sistemática que ha sido ampliamente denunciada.

El modelo de las misiones médicas cubanas ha sido cuestionado internacionalmente por su estructura de retención salarial. Según denuncias documentadas, el régimen retiene entre el 70% y el 90% de esos pagos que los países contratantes abonan por los servicios de los profesionales de la salud.

Frente a las críticas, el canciller cubano Bruno Rodríguez insistió en que el objetivo es cortar los ingresos de la economía cubana, atribuyendo las cancelaciones a presiones externas y no a las condiciones en que operan los médicos.

Por su parte, Miguel Díaz-Canel defendió el esquema afirmando que los galenos reciben todo el salario cubano más honorarios adicionales, una versión que contradice los testimonios de numerosos profesionales y los hallazgos de organismos internacionales.

Las condiciones de trabajo de los médicos cubanos en el exterior han sido documentadas por Human Rights Watch, la ONU y el Parlamento Europeo, quienes han señalado que el esquema puede constituir una forma de trabajo forzado.

El caso de Jamaica no es aislado. Honduras retiró 172 médicos en febrero, sumándose a una ola regional de cancelaciones en los primeros meses de 2026 que golpea uno de los principales mecanismos de captación de divisas del régimen cubano.