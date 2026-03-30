Régimen cubano insiste en su retórica de la ayuda tras regreso de misión médica cancelada en Jamaica

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Mientras Jamaica canceló su acuerdo de cooperación médica y devolvió a los 277 profesionales de la salud cubanos que operaban en la isla, la Cancillería del régimen publicó un mensaje celebrando su regreso como un acto de "dignidad, humanismo y solidaridad". El tuit oficial, acompañado del hashtag #CubaPorLaSalud, afirmó que "ante presiones externas, Cuba reafirma su compromiso de ayudar sin condicionamientos políticos, económicos ni sociales".
El grupo de médicos fue recibido en el Aeropuerto José Martí por el viceprimer ministro, en un acto que el régimen presentó como un retorno triunfal, aunque la realidad detrás del cierre de la misión cuenta una historia muy diferente.
Jamaica notificó el 4 de marzo a la embajada cubana que no renovaría el convenio, poniendo fin a años de cooperación médica entre ambos países.
Entre las razones esgrimidas por las autoridades jamaicanas figuraron irregularidades en las condiciones laborales de los profesionales cubanos: médicos sin pagos directos ni pasaportes propios, una práctica sistemática que ha sido ampliamente denunciada.
El modelo de las misiones médicas cubanas ha sido cuestionado internacionalmente por su estructura de retención salarial. Según denuncias documentadas, el régimen retiene entre el 70% y el 90% de esos pagos que los países contratantes abonan por los servicios de los profesionales de la salud.
Frente a las críticas, el canciller cubano Bruno Rodríguez insistió en que el objetivo es cortar los ingresos de la economía cubana, atribuyendo las cancelaciones a presiones externas y no a las condiciones en que operan los médicos.
Por su parte, Miguel Díaz-Canel defendió el esquema afirmando que los galenos reciben todo el salario cubano más honorarios adicionales, una versión que contradice los testimonios de numerosos profesionales y los hallazgos de organismos internacionales.
Las condiciones de trabajo de los médicos cubanos en el exterior han sido documentadas por Human Rights Watch, la ONU y el Parlamento Europeo, quienes han señalado que el esquema puede constituir una forma de trabajo forzado.
El caso de Jamaica no es aislado. Honduras retiró 172 médicos en febrero, sumándose a una ola regional de cancelaciones en los primeros meses de 2026 que golpea uno de los principales mecanismos de captación de divisas del régimen cubano.
Preguntas frecuentes sobre la cancelación del programa médico cubano en Jamaica
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Jamaica canceló el acuerdo de cooperación médica con Cuba?
Jamaica canceló el acuerdo debido a irregularidades en las condiciones laborales de los médicos cubanos, como la falta de acceso a sus propios pasaportes y la retención de salarios por parte del gobierno cubano. Además, Jamaica buscaba ajustar el convenio a sus leyes laborales y no recibió una respuesta sustantiva de Cuba durante las negociaciones para un nuevo acuerdo.
¿Cuál es la postura del régimen cubano respecto a la cancelación de misiones médicas en el exterior?
El régimen cubano atribuye las cancelaciones a presiones externas, especialmente de Estados Unidos, y defiende que sus programas de cooperación médica son humanitarios y solidarios. El gobierno cubano considera que estas acciones buscan cortar sus fuentes de ingresos en divisas, las cuales son cruciales para su economía.
¿Cómo afecta la cancelación del programa médico cubano a la economía de Cuba?
La cancelación del programa impacta negativamente en una de las principales fuentes de ingresos en divisas para el régimen cubano. Las misiones médicas generan entre 6,000 y 8,000 millones de dólares anuales, y cada cancelación reduce este flujo de ingresos, agravando la crisis económica que enfrenta la isla.
¿Qué alternativas tienen los médicos cubanos tras la cancelación del acuerdo en Jamaica?
Después de la cancelación, los médicos cubanos tienen la opción de ser contratados individualmente bajo las leyes laborales locales de Jamaica. Esto les permitiría recibir sus salarios directamente, sin la intermediación del gobierno cubano, lo que podría mejorar sus condiciones laborales.
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