Accidente marítimo obligó a marina de Crandon Park en Key Biscayne a cerrar por varias horas

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Una embarcación que perdió el control desencadenó una operación de rescate marino en la marina de Crandon Park, en Key Biscayne, Florida, que obligó a cerrar temporalmente las instalaciones durante varias horas.

Los equipos de Miami-Dade Fire Rescue recibieron el llamado alrededor de las 10:52 a.m. del viernes ante reportes de un incidente marino con personas en el agua, según informó la propia agencia de rescate.

En el operativo participaron bomberos, la Guardia Costera de Estados Unidos y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), y se enviaron buzos al área como parte de las labores de búsqueda.

Finalmente, todos los involucrados en el accidente fueron localizados y este sábado el parque abrió nuevamente.

Un adulto resultó gravemente herido y fue trasladado en helicóptero de rescate aéreo a un centro de trauma cercano. No se reportaron otras lesiones adicionales, y las autoridades no dieron a conocer detalles sobre las causas del incidente ni la identidad del herido.

Durante el cierre, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade emitió una alerta comunitaria oficial en la que informó que los navegantes podían retirar sus embarcaciones de la rampa, pero no podían lanzar nuevas al agua.

La marina de Crandon Park, ubicada en 4000 Crandon Blvd. y administrada por Miami-Dade County Parks, cuenta con 294 espacios para embarcaciones y una rampa abierta las 24 horas.

Es una de las instalaciones náuticas más concurridas del sur de Florida, especialmente los fines de semana.

Las instalaciones fueron reabiertas en la tarde de este mismo sábado, una vez concluidas las labores de rescate y asegurada el área. La FWC quedó a cargo de la investigación del incidente.

Ese mismo día, un segundo accidente náutico ocurrió en aguas cercanas, en la zona del Nixon Beach Sandbar en la Bahía Biscayne, donde una mujer perdió la vida luego de que otra embarcación perdiera el control, según confirmó la FWC al Miami Herald. Ambos incidentes están siendo investigados por la FWC.

La coincidencia de dos accidentes graves en el mismo día subraya los riesgos del intenso tráfico náutico en la zona durante los fines de semana de primavera, cuando las aguas de Miami-Dade registran una afluencia especialmente alta de embarcaciones recreativas.

La Bahía Biscayne y el área de Key Biscayne tienen un historial de accidentes náuticos graves. En mayo de 2024, la adolescente Ella Adler, de 15 años, murió mientras practicaba wakeboard cerca del mismo Nixon Beach Sandbar; dos hombres fueron acusados por ese caso en abril de 2025 por operación descuidada y violaciones a las reglas de navegación.