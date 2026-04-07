Historia de la Casa Dupont en Varadero: Estos son algunos secretos de la Mansión Xanadú

La Mansión Xanadú, conocida como Casa Dupont, guarda entre sus muros casi un siglo de historias, lujos y misterios frente a la playa de Varadero.

Construida en plena efervescencia de la Cuba republicana, esta emblemática residencia no solo refleja el poder y la visión de uno de los hombres más ricos de su época, sino también episodios poco conocidos que marcaron el desarrollo de la península de Hicacos, en Matanzas.

Desde sus materiales exclusivos hasta las figuras que la habitaron y visitaron, la mansión sigue siendo hoy un símbolo de una era de esplendor, pero también de los cambios que transformaron el destino de Cuba.

El segmento "Historia de Domingo" de Canal Caribe dedicó un reportaje a la Mansión Xanadú. La historia de esta casa comienza en 1927, cuando el millonario franco-estadounidense Irénée Dupont de Nemours adquirió aproximadamente 180 hectáreas de terreno en la Península de Hicacos por 90,000 pesos, a razón de cuatro centavos el metro cuadrado.

Dupont encargó el diseño a los arquitectos cubanos Evelio Govantes Fuentes y Félix Cabarrocas Ayala, quienes tuvieron a su cargo otros edificios icónicos de Cuba, tales como el Capitolio, el Hotel Nacional y la Universidad de La Habana.

La construcción de la Casa Dupont quedó a cargo de la Frederick Snare Corporation. Las obras finalizaron el 30 de diciembre de 1930, con una inversión total de 1.3 millones de dólares, una fortuna para la época.

El propietario bautizó la residencia como "Xanadú", inspirado en el legendario palacio del guerrero mongol Kublai Khan. La mansión cuenta con cuatro pisos, 11 habitaciones, tres terrazas, siete balcones y tuvo un muelle privado.

Sus materiales fueron de la más alta calidad. La casa conserva sus puertas y decoración con maderas preciosas traídas de Santiago de Cuba para techos, escaleras y columnas. Tiene mármoles cubano, italiano y español para pisos y baños.

En 1932, Dupont instaló en la mansión el órgano privado más grande de América Latina, valorado en 11,000 dólares, con maquinaria automática y manual.

Además de la mansión, el millonario impulsó el desarrollo de toda la península. Vendió tierras a estadounidenses adinerados, financió la construcción de una iglesia, mantuvo una escuela parroquial y en 1931 construyó el primer campo de golf de 18 hoyos de Cuba, hoy el Club de Golf de Varadero con 61 hectáreas. En 1933 donó 40,000 pesos para los damnificados de un ciclón.

Durante la década de 1950, Xanadú fue el epicentro de la vida social de Dupont en Cuba, recibiendo visitas de estrellas de Hollywood como Cary Grant, Esther Williams y Ava Gardner.

En 1957, Dupont visitó la mansión por última vez: sufrió una fractura de pierna y fue trasladado a Estados Unidos, sin regresar jamás a la isla.

Irénée Dupont de Nemours falleció en 1963, el mismo día en que la mansión abrió sus puertas al público como el restaurante Las Américas. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, la propiedad —como tantas otras de extranjeros y cubanos adinerados— había pasado a manos del Estado.

Hoy la Mansión Xanadú, declarada Monumento Nacional, funciona como hotel boutique y casa club del Varadero Golf Club, con el Restaurante Xanadú especializado en cocina francesa e internacional.

En enero de 2018 se reportaron obras de rehabilitación a cargo de la Cooperativa no Agropecuaria DECORARTE, en un esfuerzo por preservar este patrimonio arquitectónico.

"La mansión Xanadú sigue en pie como un testamento del legado de Dupont en Cuba y de la rica historia de la isla", resume la crónica histórica de esta propiedad que, casi cien años después de su construcción, continúa siendo uno de los edificios más reconocibles de Varadero.