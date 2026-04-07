Cadenas humanas en Irán: Régimen usa civiles para proteger infraestructuras

Miles de civiles iraníes formaron este martes cadenas humanas frente a centrales eléctricas y puentes en distintas ciudades del país, en una campaña organizada por el régimen para proteger esas instalaciones ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de bombardearlas si Teherán no reabre el Estrecho de Ormuz.

La movilización responde al ultimátum de Trump, quien fijó las 20:00 horas del martes en Washington como plazo límite para que Irán reabra el estrecho, bajo amenaza de ataques directos a plantas eléctricas y puentes.

El mandatario llegó a publicar en Truth Social que una civilización entera podría morir esta noche si el ultimátum expiraba sin respuesta iraní.

La campaña fue convocada oficialmente por el viceministro de Asuntos de la Juventud del Ministerio de Deporte, Alireza Rahimi, bajo el nombre Cadena Humana por un Futuro Brillante para la Juventud Iraní.

Rahimi llamó a jóvenes, artistas, atletas y estudiantes a participar para "escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo" y declaró que "los jóvenes de Irán, con cualquier ideología o preferencia, se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra".

En Teherán, cientos de personas se congregaron ante la central eléctrica Damavand, la mayor del país, portando banderas de Irán, según imágenes difundidas por la televisión estatal iraní.

En Kermanshah, manifestantes se concentraron frente a la planta eléctrica de Bisotun portando fotografías del fallecido líder supremo Alí Jamenei y de su sucesor e hijo Mojtaba Jamenei, denunciando que atacar infraestructuras eléctricas constituye un crimen de guerra.

También se registraron cadenas humanas ante la central termoeléctrica de Tabriz, la planta Shahid Rajaei en Qazvín y la planta de ciclo combinado de Kazerun, en la provincia de Fars.

En Dezful, al suroeste del país, estudiantes formaron una cadena humana sobre el puente histórico de la ciudad, con más de 1,700 años de antigüedad.

Figuras de la cultura iraní, entre ellas el músico Ali Gamsari y el cantante Benyamin Bahadori, comenzaron a instalarse desde el lunes en las inmediaciones de plantas eléctricas y puentes.

El analista Ariel Oseran describió la táctica con precisión: "El régimen iraní ha desplegado a sus seguidores para formar cadenas humanas y escudos humanos frente a instalaciones clave de infraestructura en todo Irán para evitar su bombardeo".

La crisis es consecuencia directa de la Operación Furia Épica, ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel, que en su primer ataque mató al líder supremo Alí Jamenei.

Como respuesta, Irán cerró el Estrecho de Ormuz mediante minas, drones y misiles, bloqueando el paso por donde transita el 20% del petróleo mundial y disparando el precio del crudo Brent por encima de los 115 dólares por barril.

Trump ha lanzado cuatro ultimátums a Irán desde el 21 de marzo, escalando el lenguaje hasta amenazar con destruir "cada puente" y "cada planta eléctrica" del país.

El pasado domingo publicó: "El martes será el Día de las Plantas de Energía y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!".

Este lunes, Irán rechazó un plan de cese al fuego de 45 días propuesto por Washington y envió una contrapropuesta de 10 puntos vía Pakistán, exigiendo el fin permanente de las hostilidades y el levantamiento de sanciones, mientras el reloj del ultimátum seguía corriendo.