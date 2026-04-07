Miami Beach rompe la barrera de los 5 dólares por galón de gasolina

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Una estación Shell en Miami Beach se convirtió en la primera del sur de Florida con un precio de 5.39 dólares por galón de gasolina regular, marcando un hito doloroso para los conductores de la región.

La estación, ubicada en la intersección de la calle 41 y Royal Palm Avenue, encabeza una escalada sostenida que, según GasBuddy, elevó el precio promedio en Miami 23 centavos en una sola semana.

El promedio estatal de gasolina regular en Florida llegó a 4.198 dólares por galón, mientras que el promedio nacional alcanzó 4.104 dólares, el nivel más alto desde agosto de 2022, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

En comparación, hace apenas tres meses, en enero de 2026, el promedio nacional de gasolina estaba por debajo de tres dólares en 43 estados, los precios más bajos en cinco años.

El alza tiene una causa directa: el bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán desde el 28 de febrero de 2026, en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel en el marco de la llamada "Operación Furia Épica".

Por ese estrecho transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, unos 11 millones de barriles diarios, y su cierre mediante minas, drones y misiles ha varado cerca de 2,000 barcos.

El petróleo Brent llegó a superar los 126 dólares por barril durante el conflicto, frente a los 66-67 dólares previos al inicio de las hostilidades, un aumento que se ha trasladado directamente al precio en los surtidores.

El diésel tampoco escapa a la crisis: en Florida alcanzó 5.810 dólares por galón este lunes, lo que agrava aún más la situación para transportistas y empresas de reparto.

El impacto en la vida cotidiana de los conductores del sur de Florida ya es muy visible, especialmente entre quienes trabajan en la economía de servicios por aplicación. Los analistas advierten que los precios seguirán subiendo mientras el Estrecho de Ormuz permanezca cerrado.