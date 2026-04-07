Trump bromea con firmar dibujos de niños: "Diré que los hice yo"

El presidente Donald Trump protagonizó un momento humorístico durante la tradicional carrera de huevos de Pascua de la Casa Blanca, celebrada este lunes., cuando al ver el dibujo de uno de los niños asistentes exclamó: "¡Vaya, qué bueno! ¿Saben qué voy a hacer? Lo voy a firmar y diré que lo hice yo".

El video fue publicado en X por Margo Martin, asesora de comunicaciones de Trump, y se viralizó rápidamente entre los seguidores del mandatario.

El evento, celebrado en el jardín sur de la Casa Blanca, correspondió a la 148ª edición del Easter Egg Roll, organizado por Trump y la primera dama Melania Trump bajo un tema patriótico en honor al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Participaron familias con niños menores de 13 años seleccionados mediante lotería gratuita, con actividades que incluyeron cacerías de huevos, lecturas de cuentos, música en vivo y una exhibición de 150 pollitos vivos. Se utilizaron aproximadamente 40,000 huevos durante la jornada.

La broma sobre los dibujos no fue el único momento que llamó la atención. Trump también les dijo a los niños que podían vender sus autógrafos esa misma noche en eBay por $25,000: "Puedo firmarles autógrafos, y esta noche pueden venderlos por $25,000 en eBay".

En agosto de 2025, durante una visita a Louisiana, Trump ya había afirmado que su firma valía $10,000 en esa plataforma; este lunes elevó la cifra a $25,000.

El presidente también aprovechó el evento para atacar a su predecesor Joe Biden por el uso del autopen: "Biden usaba el autopen... era incapaz de firmar su nombre, así que lo seguían con una gran máquina".

Otro momento que circuló en redes fue cuando un niño se le acercó y le dijo: "Donald Trump, eres el mejor presidente". La respuesta del mandatario fue inmediata: Gracias, estoy de acuerdo".

El Easter Egg Roll se desarrolló en medio de una alta tensión internacional. Trump pronunció un discurso sobre el conflicto con Irán con el conejo de Pascua literalmente a su lado, y fijó un ultimátum a Teherán hasta las 8 p.m. de este martes para reabrir el Estrecho de Ormuz: "Tienen hasta mañana, a las 8 en punto, hora del Este. Y después de eso, no van a tener puentes. No van a tener plantas eléctricas. La Edad de Piedra".

También anunció durante el evento el rescate de los dos tripulantes del avión F-15E derribado el pasado viernes por la Guardia Revolucionaria Iraní, calificándolo de "milagro de Pascua".

La tradición del Easter Egg Roll en la Casa Blanca data de 1878, cuando el presidente Rutherford B. Hayes organizó el primer evento oficial.