Te mandan dinero desde Miami y el único que gana es el régimen: La trampa detrás de los dólares en Cadeca

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Fincimex anunció este martes que las remesas enviadas desde el exterior podrán recibirse en efectivo en dólares directamente en las oficinas de Cadeca en Cuba, una medida que el régimen presenta como una facilidad para las familias cubanas, pero que en realidad consolida el control del conglomerado militar GAESA sobre cada dólar que la diáspora sacrifica para enviar a sus seres queridos.

El anuncio llega después de más de un año de colapso de los canales formales de envío. Western Union suspendió indefinidamente sus operaciones desde Estados Unidos a Cuba el 8 de febrero de 2025, y Cubamax hizo lo mismo en abril de ese año, ambas por razones vinculadas a Orbit S.A., la empresa que el régimen creó como pantalla para procesar remesas tras las sanciones a Fincimex en 2020.

Orbit S.A. fue incluida en la Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado en marzo de 2025 después de que investigaciones revelaran que compartía servidores, oficinas y supervisión con CIMEX, la misma estructura militar que supuestamente debía reemplazar. Cubamax reconoció en su suspensión ajustes operativos vinculados a Orbit S.A., controlada por GAESA.

El resultado de ese ciclo de engaños es devastador para las familias cubanas. Las remesas formales cayeron un 70% respecto a 2019, pasando de 3,716 millones de dólares a apenas 1,113 millones en 2024, mientras el 93% del dinero circula ahora por canales informales, con todos los riesgos y costos que eso implica.

Ahora, el mismo régimen que bloqueó indirectamente esos canales privados se presenta como la solución. Fincimex señaló que "la medida se enmarca en la estrategia de ampliar las opciones para la gestión de remesas, con el objetivo de facilitar el acceso a divisas y promover el ahorro mediante la tarjeta Clásica". Lo que no dice es que tanto Cadeca como la tarjeta Clásica están bajo su control directo, que es lo mismo que decir GAESA.

Ese conglomerado militar controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana, procesa el 95% de las transacciones financieras en divisas del país y acumula más de 18,000 millones de dólares en activos líquidos según documentos filtrados en 2024. Opera además con su propia oficina tributaria, la OATFAR, que lo exime del sistema fiscal nacional. Cada dólar que pasa por Cadeca o se deposita en la tarjeta Clásica alimenta directamente esas arcas militares.

La tarjeta Clásica, presentada como un beneficio, tiene limitaciones que la diáspora debe conocer: no permite compras en línea, no es reembolsable al salir del país y solo permite extraer dinero en pesos cubanos. Los descuentos que ofrece —10% en instalaciones de Gaviota y entre 5% y 6% en tiendas CIMEX— solo aplican en establecimientos estatales donde los precios ya superan hasta cuatro veces los de un supermercado en Estados Unidos.

A esta trampa se suma una carga adicional para quienes envían desde Miami. Desde el 1 de enero de 2026, la ley "One Big Beautiful Bill" de la administración Trump aplica un impuesto federal del 1% sobre las remesas enviadas al exterior en efectivo u otros instrumentos físicos. Quienes ya sacrifican parte de su salario para sostener a sus familias en Cuba ahora pagan también ese tributo antes de que el dinero llegue a manos del régimen.

Mientras tanto, el 89% de las familias cubanas vive en pobreza extrema y el 70% se priva de al menos una comida al día. Para ellas, no hay alternativa real: o pasan por las oficinas del Estado o dependen de redes informales cada vez más costosas y riesgosas. El régimen que destruyó los canales privados ahora cobra peaje por ser el único camino que queda.