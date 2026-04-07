Te mandan dinero desde Miami y el único que gana es el régimen: La trampa detrás de los dólares en Cadeca

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Fincimex anunció este martes que las remesas enviadas desde el exterior podrán recibirse en efectivo en dólares directamente en las oficinas de Cadeca en Cuba, una medida que el régimen presenta como una facilidad para las familias cubanas, pero que en realidad consolida el control del conglomerado militar GAESA sobre cada dólar que la diáspora sacrifica para enviar a sus seres queridos.
El anuncio llega después de más de un año de colapso de los canales formales de envío. Western Union suspendió indefinidamente sus operaciones desde Estados Unidos a Cuba el 8 de febrero de 2025, y Cubamax hizo lo mismo en abril de ese año, ambas por razones vinculadas a Orbit S.A., la empresa que el régimen creó como pantalla para procesar remesas tras las sanciones a Fincimex en 2020.
Orbit S.A. fue incluida en la Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado en marzo de 2025 después de que investigaciones revelaran que compartía servidores, oficinas y supervisión con CIMEX, la misma estructura militar que supuestamente debía reemplazar. Cubamax reconoció en su suspensión ajustes operativos vinculados a Orbit S.A., controlada por GAESA.
El resultado de ese ciclo de engaños es devastador para las familias cubanas. Las remesas formales cayeron un 70% respecto a 2019, pasando de 3,716 millones de dólares a apenas 1,113 millones en 2024, mientras el 93% del dinero circula ahora por canales informales, con todos los riesgos y costos que eso implica.
Ahora, el mismo régimen que bloqueó indirectamente esos canales privados se presenta como la solución. Fincimex señaló que "la medida se enmarca en la estrategia de ampliar las opciones para la gestión de remesas, con el objetivo de facilitar el acceso a divisas y promover el ahorro mediante la tarjeta Clásica". Lo que no dice es que tanto Cadeca como la tarjeta Clásica están bajo su control directo, que es lo mismo que decir GAESA.
Ese conglomerado militar controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana, procesa el 95% de las transacciones financieras en divisas del país y acumula más de 18,000 millones de dólares en activos líquidos según documentos filtrados en 2024. Opera además con su propia oficina tributaria, la OATFAR, que lo exime del sistema fiscal nacional. Cada dólar que pasa por Cadeca o se deposita en la tarjeta Clásica alimenta directamente esas arcas militares.
La tarjeta Clásica, presentada como un beneficio, tiene limitaciones que la diáspora debe conocer: no permite compras en línea, no es reembolsable al salir del país y solo permite extraer dinero en pesos cubanos. Los descuentos que ofrece —10% en instalaciones de Gaviota y entre 5% y 6% en tiendas CIMEX— solo aplican en establecimientos estatales donde los precios ya superan hasta cuatro veces los de un supermercado en Estados Unidos.
A esta trampa se suma una carga adicional para quienes envían desde Miami. Desde el 1 de enero de 2026, la ley "One Big Beautiful Bill" de la administración Trump aplica un impuesto federal del 1% sobre las remesas enviadas al exterior en efectivo u otros instrumentos físicos. Quienes ya sacrifican parte de su salario para sostener a sus familias en Cuba ahora pagan también ese tributo antes de que el dinero llegue a manos del régimen.
Mientras tanto, el 89% de las familias cubanas vive en pobreza extrema y el 70% se priva de al menos una comida al día. Para ellas, no hay alternativa real: o pasan por las oficinas del Estado o dependen de redes informales cada vez más costosas y riesgosas. El régimen que destruyó los canales privados ahora cobra peaje por ser el único camino que queda.
Preguntas Frecuentes sobre el Control de Remesas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo afecta la nueva medida de remesas en Cuba a las familias?
La medida permite recibir remesas en dólares en efectivo en las oficinas de Cadeca en Cuba, consolidando el control del régimen sobre estos fondos. Aunque se presenta como una facilidad para las familias cubanas, en realidad refuerza el monopolio del conglomerado militar GAESA, limitando las opciones y encareciendo los costos para los receptores en la isla.
¿Qué es la tarjeta Clásica y cuáles son sus limitaciones?
La tarjeta Clásica es un producto financiero en dólares ofrecido por Fincimex que promete beneficios como descuentos en tiendas estatales. Sin embargo, presenta limitaciones significativas: no permite compras en línea, no es reembolsable al salir del país y solo permite extraer dinero en pesos cubanos. Esto restringe su utilidad para los usuarios y garantiza que el dinero permanezca bajo el control del régimen.
¿Por qué las remesas informales son más populares en Cuba?
El 93% del dinero se mueve por canales informales debido a la desconfianza en el sistema estatal y a las limitaciones impuestas por el régimen. Estos canales, aunque más riesgosos y caros, permiten a los cubanos eludir el control estatal y recibir el dinero de manera más rápida y confidencial, sin las restricciones y costos asociados a las vías oficiales.
¿Cómo se benefician el régimen cubano y GAESA con las remesas?
El régimen cubano y GAESA se benefician al controlar y procesar la mayoría de las transacciones financieras en divisas, asegurando que cada dólar enviado termine en sus manos. Al canalizar las remesas a través de entidades como Cadeca y productos como la tarjeta Clásica, el conglomerado militar maximiza su control económico, alimentando directamente sus arcas y perpetuando su influencia sobre la economía cubana.
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