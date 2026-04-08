ICE libera a esposa de sargento estadounidense tras cuatro meses detenida

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Annie Ramos, una joven hondureña y esposa de un soldado del Ejército de Estados Unidos, fue liberada este martes tras pasar casi una semana detenida en un centro federal de inmigración, luego de ser arrestada dentro de una base militar en Luisiana.

La joven, de 22 años, fue detenida cuando acudía a registrarse en la base donde sirve su esposo, el sargento primero Matthew Blank, con el objetivo de acceder a beneficios militares e iniciar el proceso para obtener la residencia permanente.

Su caso generó una fuerte reacción pública, especialmente entre críticos de la política migratoria del presidente Donald Trump, quienes advirtieron que este tipo de medidas puede afectar la moral de las tropas, en particular cuando el militar se prepara para el despliegue.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la suegra de la joven confirmaron su liberación a The Associated Press, mientras que The New York Times fue el primer medio en reportar la noticia.

Según el DHS, Ramos tenía una orden de deportación emitida en 2005, después de que su familia no se presentara a una audiencia migratoria.

No obstante, la mujer ha vivido en Estados Unidos desde que tenía menos de dos años.

Tanto ella como su esposo aseguran que ha intentado regularizar su situación migratoria, incluida una solicitud al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2020, la cual ha permanecido estancada debido a disputas legales en torno al programa.

“Lo único que he querido siempre es vivir con dignidad en el país que he llamado hogar desde que era una bebé”, expresó Ramos en un comunicado tras su liberación.

“Quiero terminar mi carrera, continuar mi educación y servir a mi comunidad, tal como mi esposo sirve a nuestro país con honor”, señaló.

El DHS indicó que Ramos fue liberada bajo supervisión con un dispositivo de rastreo electrónico, mientras continúa su proceso migratorio. “Recibirá el debido proceso”, aseguró la agencia.

La administración Trump ha eliminado políticas que ofrecían mayor flexibilidad migratoria a familiares de militares y veteranos, pese a que históricamente estas medidas habían sido promovidas como incentivo para el reclutamiento.

Ramos aseguró que ahora planea retomar sus estudios en bioquímica y centrarse en su vida familiar. “Queremos construir un hogar, un futuro y una familia. Esta experiencia ha sido increíblemente difícil, pero también me ha recordado el poder de la fe, el amor y la comunidad. Tengo esperanza en lo que viene”, afirmó.