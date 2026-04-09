Partidos españoles presentan iniciativas para democratizar Cuba y condenar la dictadura

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VOX y Junts per Catalunya presentaron el pasado martes sendas Proposiciones no de Ley en el Congreso de los Diputados de España relacionadas con Cuba, ambas destinadas a ser debatidas en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Las dos iniciativas, de distinto signo ideológico pero convergentes en su diagnóstico sobre la isla, se apoyan en datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) para documentar la profundidad de la crisis que atraviesa el pueblo cubano.

La propuesta de VOX, registrada por la diputada María José Rodríguez de Millán Parro junto a Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García y Alberto Asarta Cuevas, condena explícitamente la dictadura comunista cubana y describe el escenario actual como un "colapso económico y social".

Por su parte, la iniciativa de Junts per Catalunya parte de la premisa de que Cuba malvive desde hace años bajo un régimen antidemocrático y apuesta por impulsar la democracia en la isla desde el ámbito parlamentario español.

Ambas propuestas coinciden en señalar el deterioro energético como uno de los factores más devastadores de la crisis actual. La dependencia de Venezuela, que privó a Cuba de dos tercios de sus importaciones energéticas, ha agravado de forma dramática la situación de la población.

A este panorama se suman las proyecciones de caída adicional del 7,2% en 2026, que auguran un agravamiento de las condiciones de vida en la isla si no se producen cambios estructurales.

En materia de represión, los datos del OCDH recogidos en ambas proposiciones documentan al menos 231 acciones en febrero de 2026 y 277 en marzo, lo que refleja una escalada sostenida de la violencia institucional contra la ciudadanía cubana.

La propuesta de VOX incluye además una petición de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, como medida de presión ante la falta de avances democráticos en la isla.

Cabe recordar que, en una votación reciente en el Congreso, VOX y Junts votaron en contra de una proposición de Sumar que instaba al Gobierno español a exigir el fin de las medidas coercitivas de Estados Unidos contra Cuba, lo que evidencia la distancia ideológica entre ambas formaciones pese a su coincidencia en el diagnóstico sobre el régimen cubano, recordó Infobae.