Tekashi 6ix9ine concedió una entrevista exclusiva al programa "Hoy Día" de Telemundo en la que reveló detalles inéditos de su convivencia diaria con Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y respondió sin rodeos a quienes lo critican por ello.
El rapero, que salió del penal el pasado 2 de abril tras cumplir tres meses por violar su libertad condicional, no esquivó las preguntas incómodas: ante las críticas de venezolanos que cuestionaron su trato amistoso con el exdictador, lanzó una frase que lo resume todo: Yo no soy Marco Rubio, soy artista y americano.
La referencia al secretario de Estado estadounidense, uno de los principales arquitectos de la política de presión máxima contra el régimen de Maduro, deja claro el tono con el que 6ix9ine entiende su papel: el de un músico, no el de un político.
Lo que describió dentro de la celda, sin embargo, resulta difícil de ignorar.
Según el rapero, él estaba en habitación compartida por 15 reclusos y las camas de 6ix9ine y Maduro estaban literalmente a centímetros de distancia: "Si yo toco a chiqui con mi pie así, eso es... yo puedo tocar la cama de Maduro", explicó el rapero.
La rutina del grupo era, según contó, sorprendentemente cotidiana: café por la mañana, televisión —el propio programa "Hoy Día"— y lectura de la Biblia.
Sobre el exdictador venezolano, 6ix9ine fue directo: "El hombre lee la Biblia, el hombre es muy creyente en Dios".
En un stream transmitido también este domingo, el rapero añadió más detalles sobre la llegada de Maduro al penal: "Cuando llegó le dije que le ayudaría con lo que necesitara", y recordó que el exmandatario olía mal cuando salió de la caja, como la unidad terrorista, pero luego pudo ducharse.
También contó que Maduro le relató su captura: "Me estuvo contando cómo, cuando lo arrestaron, el ejército americano simplemente entró en masa".
Al salir libre, 6ix9ine mostró ante las cámaras un muñeco de Bob Esponja firmado por Maduro con la inscripción "2 de abril, Venezuela para siempre", un detalle que avivó aún más la polémica.
No es la primera vez que el rapero genera controversia por sus vínculos con regímenes autoritarios.
En agosto de 2023, actuó en el Santa María Music Fest en Cayo Santa María, Cuba, un festival organizado con hoteles vinculados al conglomerado militar cubano GAESA, junto a Yailin La Más Viral y Lenier Mesa, lo que desató fuertes críticas del exilio cubano en Miami.
Tras aquel concierto, 6ix9ine publicó sin arrepentimiento: Te amo Cuba. Para los envidiosos, ustedes hacen los conciertos para sobrevivir sus vidas falsas. Yo hago los conciertos gratis".
En la entrevista de "Hoy Día", el rapero cerró con una reflexión sobre su fe que resume el estado de ánimo con el que salió de prisión: "Dios me ha bendecido en esta vida tanto, tanto, tanto... desde venir de pobre, de mi mamá recoger latas en Brooklyn, a yo ser el rapero más grande americano del mundo".
Preguntas frecuentes sobre Tekashi 6ix9ine y su convivencia con Nicolás Maduro
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue criticado Tekashi 6ix9ine por compartir con Nicolás Maduro?
Tekashi 6ix9ine fue criticado por su trato amistoso con Nicolás Maduro mientras ambos estaban recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Esta relación generó controversia, especialmente entre los venezolanos, debido al historial de Maduro como exdictador y su captura por operaciones de narcoterrorismo. El rapero se defendió afirmando que es artista y no político, marcando distancia de figuras políticas como Marco Rubio.
¿Cómo fue la convivencia de Tekashi 6ix9ine con Nicolás Maduro en prisión?
Durante su estancia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, las camas de Tekashi 6ix9ine y Nicolás Maduro estaban a centímetros de distancia. El rapero describió una rutina cotidiana que incluía café por la mañana, televisión y lectura de la Biblia. Tekashi también mencionó que ayudó a Maduro en lo que necesitara tras su llegada al penal.
¿Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Nicolás Maduro enfrenta cargos por conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer armas de guerra. Estos cargos, que podrían acarrearle cadena perpetua, son parte de las acusaciones formales presentadas por la justicia estadounidense tras su captura en una operación militar en Venezuela.
¿Cómo respondió Tekashi 6ix9ine a las críticas de su concierto en Cuba?
Tekashi 6ix9ine defendió su concierto en Cuba, realizado en un festival organizado por hoteles vinculados al conglomerado militar cubano GAESA. El rapero expresó su amor por Cuba y afirmó que realiza conciertos gratis, a diferencia de otros artistas que lo hacen para sobrevivir. Esta declaración generó críticas especialmente desde el exilio cubano en Miami.
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