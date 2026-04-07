Tekashi 6ix9ine concedió una entrevista exclusiva al programa "Hoy Día" de Telemundo en la que reveló detalles inéditos de su convivencia diaria con Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y respondió sin rodeos a quienes lo critican por ello.

El rapero, que salió del penal el pasado 2 de abril tras cumplir tres meses por violar su libertad condicional, no esquivó las preguntas incómodas: ante las críticas de venezolanos que cuestionaron su trato amistoso con el exdictador, lanzó una frase que lo resume todo: Yo no soy Marco Rubio, soy artista y americano.

La referencia al secretario de Estado estadounidense, uno de los principales arquitectos de la política de presión máxima contra el régimen de Maduro, deja claro el tono con el que 6ix9ine entiende su papel: el de un músico, no el de un político.

Lo que describió dentro de la celda, sin embargo, resulta difícil de ignorar.

Según el rapero, él estaba en habitación compartida por 15 reclusos y las camas de 6ix9ine y Maduro estaban literalmente a centímetros de distancia: "Si yo toco a chiqui con mi pie así, eso es... yo puedo tocar la cama de Maduro", explicó el rapero.

La rutina del grupo era, según contó, sorprendentemente cotidiana: café por la mañana, televisión —el propio programa "Hoy Día"— y lectura de la Biblia.

Sobre el exdictador venezolano, 6ix9ine fue directo: "El hombre lee la Biblia, el hombre es muy creyente en Dios".

En un stream transmitido también este domingo, el rapero añadió más detalles sobre la llegada de Maduro al penal: "Cuando llegó le dije que le ayudaría con lo que necesitara", y recordó que el exmandatario olía mal cuando salió de la caja, como la unidad terrorista, pero luego pudo ducharse.

También contó que Maduro le relató su captura: "Me estuvo contando cómo, cuando lo arrestaron, el ejército americano simplemente entró en masa".

Al salir libre, 6ix9ine mostró ante las cámaras un muñeco de Bob Esponja firmado por Maduro con la inscripción "2 de abril, Venezuela para siempre", un detalle que avivó aún más la polémica.

No es la primera vez que el rapero genera controversia por sus vínculos con regímenes autoritarios.

En agosto de 2023, actuó en el Santa María Music Fest en Cayo Santa María, Cuba, un festival organizado con hoteles vinculados al conglomerado militar cubano GAESA, junto a Yailin La Más Viral y Lenier Mesa, lo que desató fuertes críticas del exilio cubano en Miami.

Tras aquel concierto, 6ix9ine publicó sin arrepentimiento: Te amo Cuba. Para los envidiosos, ustedes hacen los conciertos para sobrevivir sus vidas falsas. Yo hago los conciertos gratis".

En la entrevista de "Hoy Día", el rapero cerró con una reflexión sobre su fe que resume el estado de ánimo con el que salió de prisión: "Dios me ha bendecido en esta vida tanto, tanto, tanto... desde venir de pobre, de mi mamá recoger latas en Brooklyn, a yo ser el rapero más grande americano del mundo".