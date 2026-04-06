Tekashi 6ix9ine afirma que compartió celda con Maduro en Brooklyn

El rapero Tekashi 6ix9ine reveló este lunes, en un stream de video, que compartió celda con Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, describiendo con detalle la convivencia que tuvo con el exdictador venezolano durante su reclusión.

"Conseguí su firma y es legendario. Me estuvo contando cuando lo arrestaron, cómo el ejército americano entró en masa dentro de su casa", aseguró el músico recién salido del centro de detención.

Tekashi contó que desde el momento en que Maduro llegó al penal le ofreció su ayuda: "Cuando llegó le dije que le ayudaría con lo que necesitara", declaró en el stream.

"El ocupó lo que era mi cama el año pasado, y yo estuve en la que fue la cama de Diddy", dijo el artista refiriéndose a Sean "Diddy" Combs. Asimismo, refirió que cuando llegó el líder chavista al penal: "Olía mal cuando salió de la caja, como la unidad terrorista. Pero luego pudo ducharse".

El rapero describió cómo Maduro le relató su captura: "Me estuvo contando cómo, cuando lo arrestaron, el ejército americano simplemente entró en masa", dijo, en referencia a la operación ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas en enero de este año.

El rapero calificó de "legendario" haber conseguido la firma de Maduro, y al salir de prisión el pasado lo demostró ante las cámaras mostrando un muñeco de Bob Esponja con la inscripción: "2 de abril, Venezuela para siempre".

Maduro fue capturado el 3 de enero durante la denominada "Operación Resolución Absoluta", ejecutada por Delta Force en Caracas. Fue trasladado a bordo del USS Iwo Jima, con escala en Guantánamo, hasta Nueva York, donde ingresó esposado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

El exdictador enfrenta cuatro cargos federales con pena máxima de cadena perpetua: conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra.

En su primera comparecencia ante un juez federal, se declaró inocente y afirmó ser "el presidente constitucional de Venezuela" y "prisionero de guerra".

Tekashi ingresó al mismo penal a principios de enero para cumplir una condena de tres meses por violar los términos de su libertad condicional, tras cargos que incluían posesión de cocaína y éxtasis, tenencia de arma de fuego y agresión a un hombre en un centro comercial de Florida.

En el stream, el rapero también mencionó haber coincidido en el penal con el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico e indultado por el presidente Donald Trump el 1 de diciembre de 2025.

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn alberga aproximadamente 1,200 reclusos y ha sido descrito por jueces como un "infierno en la tierra" por sus condiciones.

En lo que va de 2026 se ha convertido en el penal más mediático del mundo, al concentrar también a Luigi Mangione, Rafael Caro Quintero e Ismael "El Mayo" Zambada.