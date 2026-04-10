“No sabe qué es una prensa libre”: Las reacciones de cubanos tras viralizarse la respuesta de Díaz-Canel a NBC

Un breve fragmento de la entrevista de Miguel Díaz-Canel con NBC News ha provocado una avalancha de reacciones entre cubanos dentro y fuera de la isla, luego de que se hiciera viral el momento en que una periodista le pregunta si estaría dispuesto a dejar el poder “para salvar al país”.

El video, que recoge solo ese instante del intercambio, ha sido suficiente para encender un intenso debate en redes sociales, donde predominan las críticas al desempeño del gobernante ante una pregunta directa.

Para muchos, la escena evidenció incomodidad y falta de preparación. “No está acostumbrado a que le hagan preguntas sin guion”, escribió un usuario, mientras otro afirmó que “se quedó sin palabras cuando no tenía el discurso preparado”.

Esa percepción se repite entre quienes consideran que la reacción del mandatario refleja una desconexión con el ejercicio del periodismo fuera de Cuba. “No sabe lidiar con periodistas de otros países porque nadie lo cuestiona en su entorno”, comentó otro internauta.

El tema de la libertad de prensa apareció de forma recurrente en las reacciones. “Allí solo le preguntan lo que pueden preguntar, no lo que deben”, señaló un comentario. En la misma línea, otro usuario sostuvo que “no entiende lo que es una prensa libre”.

El lenguaje corporal del gobernante también fue interpretado por muchos como señal de nerviosismo. “Su lenguaje gestual lo dice todo”, escribió un usuario, que consideró que la respuesta evidenció incomodidad ante una pregunta inesperada.

Pero más allá de la forma, varias opiniones coincidieron en que el momento era clave. “Era una oportunidad para demostrar compromiso con el país y no lo hizo”, opinó un internauta.

El fragmento también reavivó críticas sobre la permanencia en el poder en medio de la crisis que vive Cuba. “Después que llegan, hacen todo lo posible por no soltar”, comentó un usuario, mientras otro apuntó que “el pueblo está pasando hambre y ellos siguen ahí”.

Junto a las críticas, también surgieron dudas sobre el contexto del video. Algunos usuarios cuestionaron que solo se haya difundido ese fragmento del intercambio. “¿Dónde está la entrevista completa?”, preguntaron varios, reflejando desconfianza sobre lo que no se ha visto.

En medio de la avalancha de comentarios, una idea se repite como síntesis del sentir general: “El problema no es la pregunta, es que no hay respuesta”.

Aunque se trata solo de unos segundos de entrevista, el impacto del fragmento ha sido suficiente para reabrir debates profundos entre los cubanos sobre el poder, la prensa y la realidad que se vive dentro de la isla.

El primer segmento de la entrevista se emitió este jueves; la versión extendida se transmitirá el domingo en "Meet the Press".