Italiano loco por irse de Cuba tras 30 horas de apagón: "Ni el animal más mezquino" puede vivir así

Un ciudadano italiano en Cuba protagonizó un video viral en el que, desesperado tras 30 horas consecutivas sin electricidad, declaró que Ni el animal más mezquino del mundo puede vivir en estas condiciones y que estaba loco por abandonar la Isla.

El clip, publicado el pasado miércoles por la usuaria de Facebook Luli Hernandez, se centra en la escena del protagonista con rostro de agotamiento, asentado en una escalera exterior de una vivienda, mientras esperaba que regresara la corriente eléctrica.

"Está loco por irse ya", dice Luli en el video refiriéndose al italiano, quien asiente de inmediato. La propia autora admite sentirse igual ante una situación que describe como insostenible.

Lo que hace aún más elocuente el momento es el detalle del ecoflow, una batería portátil de respaldo que algunos cubanos usan como último resguardo ante los apagones: "Nunca se me había quedado el ecoflow en cero", dice asombrada Luli, subrayando que incluso las alternativas privadas de alto costo han sido vencidas por la duración extrema de los cortes.

En el texto que acompañó el video, Hernandez escribió: "Amo mi Cuba. pero quien puede vivir así... es una cuestión de humanidad, no se puede avanzar así, todo se echa a perder, la vida del cubano se torna en estrés". También señaló que "los niños no tienen meriendas" y que los precios han dejado de ser accesibles para la mayoría.

En marzo último, la misma usuaria publicó otro clip viral en el que un el mismo protagonista se mostraba igualmente indignado, tras 25 horas sin electricidad: "la vergüenza de la vergüenza", exclamaba. Que el patrón se repita, recrudecido, apenas unos días después, ilustra la profundidad de una crisis que no cede mientras los dirigentes piden al pueblo más "resistencia creativa".

Los comentarios al nuevo video reflejan el dolor colectivo de una sociedad al límite. "Es horrible lo que se vive en Cuba. Los médicos no queremos ser médicos y las profesiones ya no sirven para nada. Aquí solo Dios puede hacer un milagro", escribió un internauta. Otro relató: "Tengo un amigo infartado que vive en un noveno piso [...] y no puedo imaginar cómo lo resolverá para subir tantas escaleras". Un tercero fue más directo: "La solución es que se acabe la dictadura y el sistema comunista".

El video fue publicado en una de las peores jornadas energéticas de abril, para la cual, el día anterior, la Unión Eléctrica había planificado un déficit de 1,850 MW en el pico nocturno, con apenas 1,200 MW disponibles frente a una demanda de 3,050 MW.

Este viernes, un nuevo Disparo Automático por Frecuencia dejó sin servicio varios municipios de La Habana, el cuarto episodio de este tipo en lo que va de año.

La crisis energética de Cuba en 2026 es la más severa de su historia reciente. El Sistema Electroenergético Nacional ha colapsado al menos siete veces en 18 meses, con apagones nacionales de hasta 29 horas y 29 minutos registrados el 16 de marzo. El viceministro de Energía admitió en marzo tres meses consecutivos sin suministros regulares de diésel, fuel oil y gas licuado. Cuba produce solo el 40% del petróleo que consume, y el cese del suministro venezolano ha agravado aún más el cuadro. El 80% de los cubanos considera la situación actual peor que el Período Especial de los años noventa.

"Cuba duele. Yo no vivo en Cuba, vivo fuera, pero yo prefiero ir a Cuba a ayudar a mi familia porque, si no lo hago, se me mueren", resumió otro internauta la tragedia de millones que, desde adentro o desde afuera, no encuentran salida.