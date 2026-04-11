Lis Cuesta juega a la campesina entre lechugas y consignas, mientras millones de cubanos buscan qué comer

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Lis Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, publicó este sábado en su cuenta de X imágenes de una jornada de "producción de alimentos" junto a colegas y estudiantes del Instituto Superior de Arte (ISA), acompañadas de la consigna "Patria o Muerte. ¡Venceremos!"

En las imágenes, Cuesta aparece sonriente, con gorra de camuflaje, gafas de sol oscuras, reloj en la muñeca izquierda y camisa verde oliva sobre camiseta turquesa, sosteniendo plantas en un huerto con surcos bien definidos donde se cultivan lechugas y hierbas, junto a un grupo de aproximadamente 12 a 15 personas.

La publicación desató de inmediato una avalancha de burlas e indignación entre los cubanos, quienes señalaron los detalles que delatan la puesta en escena propagandística.

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue precisamente lo que no se ve, ni una mancha de tierra en los zapatos, ni las manos ensuciadas por el trabajo real.

"No es fácil, ni un solo gramo de tierra en los zapatos", escribió un usuario identificado como CubanoLibre. "Producción de alimentos con los zapaticos limpios y con brillo", ironizó otro bajo el nombre Tazmania.

Las críticas apuntaron también al contraste entre el "outfit revolucionario" de Cuesta y la realidad de millones de cubanos. "¿Qué mujer cubana hoy puede permitirse gorras, relojes, buenos zapatos y una sobre camisa?", preguntó la usuaria Never.

"Esas blancas manos en la tierra sucia donde los pobres son los que deben trabajar", añadió Freedom. Carlos León fue más directo: "¡Se te joden las uñas! ¿A quién vas a engañar?"

Varios comentarios apuntaron directamente al fondo del asunto. "Ustedes no producen nada. El pueblo cubano sigue muriéndose de hambre. Pura foto para su propaganda comunista", escribió la usuaria Libertad.

Claire resumió el sentir general: "Que payasa eres, no te lo crees ni tú. Ya nadie les cree, eso solo es posar para las fotos y se acabó el trabajo voluntario".

La escena no es un hecho aislado. En noviembre de 2025, Díaz-Canel protagonizó una jornada similar de trabajo voluntario en Artemisa, posando con azadón y ropa Adidas, con Lis Cuesta también presente, generando idénticas burlas masivas.

En diciembre pasado, Cuesta se autoproclamó "trabajadora de la cultura" al felicitar a colegas del ISA con el mensaje "La Cultura es la Patria y trabajar por defenderla", es hacer Revolución.

En marzo de 2026, calificó de muy triste y muy indignante la crisis sanitaria cubana, cuando existía 96,387 pacientes en lista de espera para operaciones quirúrgicas, incluidos 11,193 niños, sin ofrecer solución alguna.

Su imagen pública también ha sido cuestionada por su look de lujo en actos oficiales, mientras la población cubana enfrenta escasez de alimentos, medicamentos y electricidad.

El telón de fondo de esta puesta en escena es una crisis humanitaria sin precedentes. Cuba lleva más de tres meses sin combustible suficiente, con apagones de más de 20 horas diarias.

El 36% de la población sufre inseguridad alimentaria, el país importa entre el 70 y el 80% de sus alimentos, y el 80% de los cubanos considera la situación actual peor que el Período Especial de los años 90.

La ONU lanzó un plan para asistir a dos millones de personas en 63 municipios de ocho provincias, aunque 170 contenedores de ayuda humanitaria por 6.3 millones de dólares permanecen varados por falta de combustible.

Mientras Lis Cuesta posaba entre surcos de lechuga con los zapatos relucientes, el coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, alertó días atrás sobre el impacto "sistémico y cada vez más grave" de la crisis en salud, agua, alimentos y transporte.