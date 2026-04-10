Lis Cuesta reaparece junto a Díaz-Canel el día de la entrevista con NBC

Lis Cuesta Peraza, esposa de Miguel Díaz-Canel, apareció junto al mandatario en una de las imágenes del día de la grabación de la entrevista que este concedió al programa "Meet the Press" de NBC News.
La grabación se realizó en el Memorial José Martí de La Habana, en la Plaza de la Revolución. Las imágenes publicadas por la Presidencia de Cuba en redes sociales muestran a Lis Cuesta luciendo un vestido blanco y azul, acompañando a su marido y saludando personalmente a la periodista Kristen Welker, con las inscripciones del prócer José Martí como telón de fondo.
Su presencia fue el detalle que más comentarios generó en redes sociales, por encima incluso del contenido político de la entrevista.
El primer comentario destacado en el post de Facebook de la Presidencia de Cuba señala: "Pero Machi está a su lado. ¿La entrevista era tipo terapia de pareja?". Otro usuario preguntó directamente: "¿Y si la entrevista era al presidente, qué hacía la Machi ahí?".
"La Machi" es el apodo con el que los cubanos se refieren popularmente a Lis Cuesta, quien aunque ha rechazado públicamente el título de primera dama por considerarlo "no solo burgués, sino patriarcal", ejerce de facto ese rol en actos oficiales.
La entrevista con Welker es la primera aparición de un líder cubano en televisión estadounidense en décadas, desde que Fidel Castro fue entrevistado en "Meet the Press" en 1959.
El contenido de la entrevista también generó polémica. Ante la pregunta de si renunciaría para salvar al país, Díaz-Canel respondió que "renunciar no forma parte de su vocabulario" y contraatacó a la periodista preguntando: ¿Le haces esa pregunta a Donald Trump?
Hasta el momento solo se han visto fragmentos de la grabación. Las reacciones en Facebook mezclaron críticas al régimen, ironía y pedidos de elecciones libres.
"¿Pondrán esta entrevista en la mesa redonda? Sin editar claro... podrían aprovechar ahora que no hay corriente", escribió un internauta.
La entrevista se emitió parcialmente este viernes a las 4 p.m., hora del este, en "Meet the Press NOW" y "NBC Nightly News". La versión extendida está programada para este domingo en "Meet the Press" y completa en el sitio de NBC News.
Preguntas frecuentes sobre la entrevista de Díaz-Canel y la aparición de Lis Cuesta
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué generó tanto revuelo la aparición de Lis Cuesta en la entrevista de Díaz-Canel?
La presencia de Lis Cuesta junto a Díaz-Canel en la entrevista con NBC News generó más comentarios en redes sociales que el contenido político de la entrevista misma. Esto se debe a que muchos cubanos cuestionan su papel y la percepción de privilegio y desconexión con la realidad del pueblo cubano. Además, su aparición fue vista por algunos como una "puesta en escena" para intentar mejorar la imagen pública del régimen.
¿Qué respondió Díaz-Canel cuando se le preguntó si renunciaría para salvar a Cuba?
Ante la pregunta de si estaría dispuesto a dimitir para salvar al país, Díaz-Canel respondió que "renunciar no forma parte de su vocabulario". También cuestionó si esa pregunta se le haría a otros líderes como Donald Trump, intentando desviar la atención del cuestionamiento directo sobre su permanencia en el poder.
¿Cuál fue la reacción de Díaz-Canel ante las demandas de Estados Unidos?
Díaz-Canel rechazó comprometerse con las demandas de Estados Unidos de liberar presos políticos, permitir elecciones multipartidistas y crear una prensa libre. Su negativa se alinea con la postura histórica del régimen de considerar estas exigencias como injerencia en asuntos internos de Cuba.
¿Cómo fue recibida la entrevista de Díaz-Canel en NBC News por la audiencia cubana?
La entrevista, que marcó la primera aparición de un líder cubano en televisión estadounidense desde 1959, generó reacciones mixtas. Muchos cubanos criticaron al régimen y expresaron ironía y escepticismo en redes sociales, cuestionando la falta de apertura política y el discurso oficial repetitivo del gobierno cubano.
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