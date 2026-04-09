Tres años de la muerte de cubanos en accidente en la termoeléctrica Antonio Guiteras

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La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, conmemoró este miércoles el tercer aniversario del accidente que el 7 de abril de 2023 cobró la vida de dos trabajadores y dejó heridos a otros dos en el interior de la chimenea de 110 metros de la planta.

Aquel día, cuatro obreros de la Empresa de Construcción y Montaje Especializado (ECME), del Ministerio de la Construcción, quedaron sepultados tras el desprendimiento de una columna cenicero mientras retiraban hollín e incrustaciones de vanadio del interior de la estructura.

Las autoridades explicaron que el colapso se produjo por la presión acumulada del hollín en un ambiente tóxico.

Dos de los trabajadores fueron rescatados con vida en las primeras horas: Ángel Dionis Pérez Montoya, de treinta años, con trauma craneal simple y luxación de cabeza y radio derecho, y Maikel López Navarro, con fractura de pelvis.

Ambos fueron atendidos en el Hospital Faustino Pérez de Matanzas. Un tercer trabajador que participaba en las labores de rescate sufrió lesiones oculares causadas por el hollín.

El cuerpo sin vida de Alexis Bernardo Labrada Junco, de 47 años, natural de Granma y residente en Matanzas, fue recuperado el mismo viernes 7 de abril a las 7:19 de la noche y examinado por peritos de Medicina Legal del Hospital Faustino Pérez para la certificación de rigor.

Al día siguiente, tras horas adicionales de angustia, fue hallado el cuerpo del segundo fallecido, Lázaro Frank Montero Pita, de 57 años, cerrando las labores de rescate con un saldo final de dos muertos y tres heridos.

Las labores de rescate se extendieron aproximadamente 48 horas y movilizaron a bomberos y rescatistas, muchos de ellos veteranos del incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas de agosto de 2022.

Las operaciones fueron seguidas en tiempo real por la población cubana. Las autoridades señalaron que desde hacía 17 años no se reportaba un accidente de consecuencias mortales en la CTE Antonio Guiteras, la central generadora más grande de Cuba.

Al cumplirse el primer aniversario, en abril de 2024, la planta realizó un acto de homenaje en el que directivos desvelaron un pedestal de losas de cerámica con fotografías de las víctimas y entregaron a sus familiares una instantánea impresa de cada uno. Participaron una veintena de familiares y trabajadores, y se proyectaron imágenes de las labores de rescate.

En el tercer aniversario, el periodista oficialista José Miguel Solís publicó una recordación en redes sociales en la que rindió tributo a las víctimas.

La conmemoración coincide con un nuevo apagón provocado por la salida de servicio de la propia Guiteras el pasado lunes, cuando una ponchadura en la caldera dejó a la planta fuera de operación y agravó los déficits eléctricos en todo el país, que han alcanzado hasta 1,845 MW.

La CTE Antonio Guiteras aporta entre el 20 y el 25% de la generación térmica de Cuba, y sus frecuentes averías por deterioro estructural y escasez de piezas de repuesto son un factor clave en la crisis eléctrica crónica que padece la isla. Brigadas de la ECME y técnicos de la planta trabajan contrarreloj para restablecer la generación.

"Hoy, es día de recordación y honra. Como continuidad del sacrificio, brigadas de la ECME y técnicos de la Guiteras disponen de solo 72 horas para, en franco desafío a la obsolescencia, volver a poner en línea la unidad el próximo viernes, por Alexis y Lázaro y otros que han muerto en el empeño de vencer imposibles y hacer la luz", escribió el periodista José Miguel Solís.