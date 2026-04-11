Con miles de hectáreas improductivas, el PCC en Las Tunas insiste en la receta de siempre: “más esfuerzo”

El llamado a "más esfuerzo" contrasta con la magnitud del colapso productivo que arrastra la provincia y el país

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El Pleno Ordinario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Las Tunas debatió esta semana sobre la producción de alimentos y reconoció la existencia de más de 46,400 hectáreas ociosas como una de las principales deficiencias que frenan el sector agropecuario en la provincia.

Al respecto, el periódico oficial 26 indicó el 9 de abril que durante el encuentro el primer secretario del PCC en el territorio, Osbel Lorenzo Rodríguez, pidió "mayor esfuerzo y compromiso" a los tenentes de tierras y ganado.

El pleno identificó múltiples fallas, entre las cuales se citaron el incumplimiento del programa de la malanga, dificultades en la comercialización de frutas, insuficiente protagonismo del Movimiento Nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar en patios y organopónicos, y muertes injustificadas de ganado mayor.

Lorenzo también señaló el poco impulso a los proyectos de desarrollo local y la escasa aplicación de la ciencia y la innovación para aprovechar las potencialidades de los ocho municipios tuneros.

El dirigente insistió en la calidad del proceso de contratación agropecuaria, el extensionismo agrario, la crianza de búfalos y el pago en tiempo a los productores, aspectos que vinculó a la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Como avances, el pleno destacó el fomento de 14 polos productivos, el uso de tracción animal y bioproductos ante la escasez de combustible, y la incorporación paulatina de fuentes renovables de energía para el riego de cultivos y el abasto de agua al ganado.

El llamado a "más esfuerzo" contrasta con la magnitud del colapso productivo que arrastra la provincia y el país entero.

La zafra azucarera 2024-2025 en Las Tunas produjo apenas 7,200 toneladas en el central Antonio Guiteras, el único que operó, lo que representó solo el 16% del plan establecido.

A nivel nacional, cifras oficiales confirmaron caídas de producción de viandas del 44%, huevos del 43% y leche del 37.6%, mientras Cuba importa entre el 70 y el 80% de los alimentos que consume.

Este jueves el gobierno publicó el Decreto 143, que rompe formalmente el monopolio de Acopio y autoriza a cooperativas, empresas privadas y mipymes a comercializar productos agropecuarios, aunque mantiene amplios controles estatales sobre precios y destinos.

El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca reconoció que los resultados de la Ley de Soberanía Alimentaria, aprobada en 2022, en la producción de alimentos falta mucho por hacer y que los avances están lejos de lo que espera el pueblo.