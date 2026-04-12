Trump advierte a China sobre envío de armas a Irán: "Tendrá grandes problemas"

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump advirtió este sábado que China enfrentará grandes problemas si procede con el envío de armas a Irán, en declaraciones a reporteros a las afueras de la Casa Blanca.

La advertencia se produjo un día después de que la cadena CNN revelara, citando fuentes de inteligencia estadounidense, que Pekín prepara la entrega de sistemas de misiles antiaéreos portátiles a Irán en las próximas semanas, intentando ocultar el origen de los envíos mediante países terceros.

"Si China hace eso, China va a tener grandes problemas", dijo Trump con contundencia.

La Embajada china en Washington rechazó las acusaciones afirmando que "China nunca ha proporcionado armas a ninguna parte del conflicto" y calificando la información de "falsa".

La advertencia de Trump no es la primera en este sentido.

El pasado martes publicó en Truth Social que "cualquier país que suministre armas militares a Irán será gravado de inmediato sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a Estados Unidos, con un 50%, efectivo de inmediato", sin exclusiones ni exenciones, apuntando directamente a Rusia y China.

Ambas potencias bloquearon una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz ese mismo día.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán estalló el 28 de febrero de 2026 con la Operación Furia Épica, una campaña militar conjunta con Israel que destruyó el 90% del arsenal de misiles iraníes y eliminó a 49 altos mandos, incluido el líder supremo Alí Jamenei.

Irán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz el 4 de marzo con minas, drones y misiles, colapsando el tráfico naval en un 97% y disparando el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.

El pasado martes, Pakistán medió un frágil alto al fuego de 14 días condicionado a la reapertura del estrecho y a negociaciones formales en Islamabad, pero Irán volvió a cerrarlo al día siguiente tras ataques israelíes a Hezbolá en Líbano.

Trump describió este sábado las negociaciones con Irán como "muy profundas", aunque aseguró que "no importa" si se alcanza un acuerdo: Ganamos de todos modos".

El presidente también mencionó actividad de barreminas en el Estrecho de Ormuz ante la posibilidad de minas iraníes, y no descartó acción militar si Irán no cumple con los términos del alto al fuego, revelando que sus buques de guerra se recargan con "la mejor munición".

La complejidad diplomática se acentúa por la visita prevista de Trump a China a principios de mayo para reunirse con el presidente Xi Jinping, lo que convierte sus advertencias públicas en una señal de presión máxima en vísperas de ese encuentro.